इटावा में फर्जी प्लॉटिंग का झांसा देकर महिला टीचर से 6 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर FIR
इटावा में एक प्रधानाध्यापिका से प्लॉट दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी हाजी मोहम्मद नफीस ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बता ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। प्राथमिक विद्यालय नगला इंछा में तैनात प्रधानाध्यापक से प्लाट दिलाने के नाम पर छह लाख रुपये की ठगी और विरोध करने पर धमकी देने का मामला सामने आया है।
थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित प्रधानाध्यापक नईमा खातून ने कोर्ट की शरण लेकर आरोपित पर कार्रवाई की गुहार लगाई है।
पीड़िता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय इटावा की अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि हाजी मोहम्मद नफीस निवासी मोहल्ला गुलाबबाड़ी, जसवंतनगर (हाल निवासी कानपुर नगर) ने स्वयं को प्रापर्टी डीलर बताकर प्लाट में निवेश का झांसा दिया।
विश्वास में लेकर आरोपी ने अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच अलग-अलग किस्तों में छह लाख रुपये ले लिए। बाद में बैनामा कराने की बात पर टालमटोल शुरू कर दी। आरोप है कि जांच करने पर पता चला कि न तो बताई गई जगह पर कोई प्लॉटिंग थी और न ही आरोपी की वहां कोई भूमि।
रुपये वापस मांगने पर अभद्रता की गई और धन लौटाने से इन्कार कर दिया गया। पीड़िता ने आरोपी के रिश्तेदार पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
पीड़िता का कहना है कि पुलिस स्तर पर सुनवाई न होने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।