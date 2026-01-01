Language
    उम्मीद 2026: यूपी के इस जिले को मिलेगी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की सौगात, 10 जिलों के मरीज होंगे लाभांवित

    By Vishwanath Pratap Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 10:11 AM (IST)

    सैफई, इटावा में 500 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल 2026 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ह ...और पढ़ें

    वीपी सिंह, इटावा। नए साल 2026 के साथ सैफई, इटावा और आसपास के जिलों के लोगों को उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का 500 बेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल अब पूर्ण संचालन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

    विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारियों के अनुसार वर्ष 2026 में इस अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी इलाज की सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इससे इटावा समेत 10 जनपदों के गंभीर मरीजों को इलाज के लिए लखनऊ, कानपुर, आगरा या दिल्ली जैसे बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा।

    यह अस्पताल क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती देगा। अब तक जिन जटिल बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, उनका उपचार अब सैफई में ही उपलब्ध होगा।

    अस्पताल में कुल 14 सुपर स्पेशियलिटी विभागों में इलाज की व्यवस्था की जा रही है। इनमें हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, किडनी रोग, पेट रोग, फेफड़े, कैंसर, मूत्र रोग, बच्चों की सर्जरी और रक्त से जुड़ी जटिल बीमारियों के उपचार की सुविधाएं शामिल हैं।

    वर्तमान में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श दे रहे हैं। आगामी चरण में मरीजों की भर्ती, आपरेशन, आइसीयू और उन्नत जांच सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी।

    अस्पताल को पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही विशेषज्ञ डाक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी कर्मियों की तैनाती की प्रक्रिया भी जारी है।

    अस्पताल के शुरू होने से इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, जालौन और फर्रुखाबाद सहित आसपास के कई जिलों के मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज में समय की बचत होगी और आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा।

    खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए यह अस्पताल बड़ी राहत साबित होगा। इस अस्पताल की नींव वर्ष 2014 में रखी गई थी। लंबे निर्माण और विभिन्न प्रक्रियात्मक चरणों के बाद 6 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।

    हालांकि, उद्घाटन के करीब दो वर्ष बीत जाने के बावजूद अस्पताल अब तक पूरी तरह चालू नहीं हो सका और सेवाएं ओपीडी तक ही सीमित रहीं। मरीजों की भर्ती और सुपर स्पेशियलिटी सर्जरी जैसी सुविधाएं अभी शुरू नहीं हो पाईं, जिससे क्षेत्र के लोगों में लंबे समय से प्रतीक्षा बनी हुई थी।

    कुलपति प्रोफेसर डा. अजय सिंह का कहना है कि विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता 500 बेड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल को जल्द से जल्द पूर्ण रूप से चालू कराना है। उन्होंने बताया कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं और आवश्यक अनुमतियां मिलना शेष हैं।

    जैसे ही यह औपचारिकताएं पूरी होंगी, अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य सेवाएं शुरू करने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुलपति ने भरोसा जताया कि नए साल 2026 में यह अस्पताल क्षेत्र के मरीजों के लिए पूरी क्षमता के साथ कार्य करता नजर आएगा।