दो डिग्री लुढ़क कर पारा पहुंचा 4.8 डिग्री पर, इटावा रहा यूपी का दूसरा सबसे ठंडा जिला

जागरण संवाददाता, इटावा। सप्ताह भर से मौसम के बिगड़़े चल रहे हालात और कोहरा व गलनभरी सर्दी के बाद गुरुवार का दिन आम जनमानस के लिए काफी राहत भरा दिन साबित हुआ जरूर। रात में गलन बरकरार रहने से तापमान में गुरुवार को बुधवार की अपेक्षा दो डिग्री की गिरावट देखने को मिली और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस होने से इटावा प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा जिला रहा। अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था।



जिले में 17 दिसंबर के बाद पहली बार कोहरा के बिना सुबह की शुरूआत हुई। सुबह आसमान पूरी तरह साफ देखकर लोगों को राहत मिली और कुछ देर बाद खिली धूप निकली जो शाम ढलने तक बरकरार रही। गुरुवार को सुबह से खिली धूप निकलने पर लोग खासकर बुजुर्ग लोग पूरे दिन धूप में बैठे रहे। दिन भर खिली धूप बरकरार रहने से घरों की छतों पर काफी चहल रही।