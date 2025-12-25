Language
    दो डिग्री लुढ़क कर पारा पहुंचा 4.8 डिग्री पर, इटावा रहा यूपी का दूसरा सबसे ठंडा जिला

    By Gulshan Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 07:36 PM (IST)

    सप्ताह भर से मौसम के बिगड़़े चल रहे हालात और कोहरा व गलनभरी सर्दी के बाद गुरुवार का दिन आम जनमानस के लिए काफी राहत भरा दिन साबित हुआ जरूर। रात में गलन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, इटावा। सप्ताह भर से मौसम के बिगड़़े चल रहे हालात और कोहरा व गलनभरी सर्दी के बाद गुरुवार का दिन आम जनमानस के लिए काफी राहत भरा दिन साबित हुआ जरूर। रात में गलन बरकरार रहने से तापमान में गुरुवार को बुधवार की अपेक्षा दो डिग्री की गिरावट देखने को मिली और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस होने से इटावा प्रदेश का दूसरा सबसे ठंडा जिला रहा। अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले कई दिनों से न्यूनतम तापमान छह से सात डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था।

    जिले में 17 दिसंबर के बाद पहली बार कोहरा के बिना सुबह की शुरूआत हुई। सुबह आसमान पूरी तरह साफ देखकर लोगों को राहत मिली और कुछ देर बाद खिली धूप निकली जो शाम ढलने तक बरकरार रही। गुरुवार को सुबह से खिली धूप निकलने पर लोग खासकर बुजुर्ग लोग पूरे दिन धूप में बैठे रहे। दिन भर खिली धूप बरकरार रहने से घरों की छतों पर काफी चहल रही।

    गत 18 दिसंबर से जनपद में घना कोहरे की ऐसी शुरूआत हुई कि लगातार सात दिन तक लोग शीतलहर की वजह से कंपकंपाने लगे थे। बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इन सात दिनों में दो दिन ऐसे थे जब सूर्य की किरणों के दर्शन तक नहीं हुए। दिन में भी घरों में आग जलाकर बैठना पड़ा था।

    मौसम विज्ञानी डॉ. एसएन सुनील पांडेय के अनुसार अभी दो- तीन दिन तापमान और गिरेगा। सुबह- शाम कोहरा, धुंध, कोहासा और प्रदूषण रहेगा। ऐसी स्थिति में यात्रा करने में सावधानी बरतें। लोगों को सजग और सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि सुबह की वाकिंग करने से बचें।