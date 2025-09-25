ओवरलोड ऑटो खड़े डंपर से टकराया, हादसे में MP की दो महिलाओं की मौत

इटावा में उदी स्टेशन के पास एक ऑटो डंपर से टकरा गया जिसमें दो महिलाओं की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। मृतकों में सास-बहू शामिल हैं जो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की रहने वाली थीं। यह हादसा पछायगांव के कोरी का कुआं गांव में हुआ जहाँ ऑटो चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह दुर्घटना घटी।

जागरण संवादाता, इटावा । उदी स्टेशन से आगरा जनपद के बाह जैतपुर जा रहा ओवरलोड आटो पछायगांव के कोरी का कुआं गांव में खड़े डंपर से टकरा गया। हादसे में सास-बहू की मौत हो गई। जबकि छह लोग घायल हो गए। जबकि हादसे के बाद आटो ड्राइवर मौके से भाग गया।हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आ जाना बताया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मध्यप्रदेश के भिंड जिले के थाना भरोही में रेपुरा के रहने वाले एक परिवार सात लोग गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे ग्वालियर पैसेंजर से उदी स्टेशन पहुंचे थे । जहां से एक आटो में सवार होकर बाह जैतपुर जा रहे थे । इसी आटो में भिंड के थाना अटेर में रहने वाले रतनुपुरा के सुग्रीव बाबा पुत्र फूल सहाय भी सवार थे।

घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया आटो जैसे ही पछायगांव के कोरी का कुआं गांव के पास पहुंचा। तभी खड़े डंपर से टकरा गया। हादसे में 50 वर्षीय अनीता पत्नी भारत सिंह निवासी रेपुरा थाना बरोही भिंड मध्यप्रदेश और उनकी बुआ सास बिट्टनश्री पत्नी केशव सिंह 55 निवासी चकपुरा थाना बरोही भिंड की मौत हो गई।

सरोजा देवी पत्नी बलवीर, आशादेवी पत्नी सत्यभान, सरस्वती पत्नी सुरेंद्र, छोटे पुत्र उमेश, महाराज सिंह पुत्र नर सिंह व सुग्रीव बाबा पुत्र फूल सहाय निवाई रातनूपुरा थाना अटेर भिंड गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।