    इटावा में तेज रफ्तार ऑटो खड़े डंपर में घुसा, मध्यप्रदेश निवासी दो महिलाओं की मौत

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:01 PM (IST)

    इटावा में उदी स्टेशन के पास एक ओवरलोड ऑटो डंपर से टकरा गया जिससे दो महिलाओं की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। मृतकों में सास और बहू शामिल हैं जो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले थे। ऑटो सवार बाह जैतपुर जा रहे थे। हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है।

    जागरण संवादाता, इटावा। उदी स्टेशन से  आगरा जनपद के  बाह जैतपुर  जा रहा ओवरलोड आटो पछायगांव के कोरी का कुआं गांव में खड़े डंपर से टकरा गया। हादसे में सास बहू की मौत हो गई। जबकि छह लोग घायल हो गए। जबकि हादसे के बाद आटो ड्राइवर मौके से भाग गया।हादसे का कारण चालक को नींद की झपकी आ जाना बताया जा रहा है।  

    मध्यप्रदेश  के भिंड जिले के थाना भरोही में रेपुरा के रहने वाले एक परिवार सात लोग गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे ग्वालियर पैसेंजर से उदी स्टेशन पहुंचे थे । जहां से एक आटो में सवार होकर बाह जैतपुर जा रहे थे । इसी आटो में भिंड के थाना अटेर में रहने वाले रतनुपुरा के सुग्रीव बाबा पुत्र फूल सहाय भी सवार थे।

    आटो जैसे ही पछायगांव के कोरी का कुआं गांव के पास पहुंचा। तभी खड़े डंपर से टकरा गया। हादसे में 50 वर्षीय अनीता पत्नी भारत सिंह निवासी रेपुरा थाना बरोही भिंड मध्यप्रदेश और उनकी बुआ सास बिट्टनश्री पत्नी केशव सिंह 55 निवासी चकपुरा थाना बरोही भिंड की मौत हो गई।

    सरोजा देवी पत्नी बलवीर, आशादेवी पत्नी सत्यभान, सरस्वती पत्नी सुरेंद्र, छोटे पुत्र उमेश, महाराज सिंह पुत्र नर सिंह व सुग्रीव बाबा पुत्र फूल सहाय निवाई रातनूपुरा थाना अटेर भिंड गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

    मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश के एक परिवार की दो महिलाओं की मौत हुई है। छह लोग घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आटो ड्राइवर मौके से भाग गया है। जिसकी तलाश की जा रही है।