एक लापरवाही से पल भर में उजड़े चार परिवार, घायल ने बताया आंखों देखा हाल… सुनकर खड़े हो गए रोंगटे

इटावा में भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जिनमें बिट्टनश्री अनीता देवी आशा देवी और नर सिंह शामिल हैं। यह दुर्घटना पछायगांव के पास हुई जब एक ऑटो सड़क पर खड़े डंपर से टकरा गया। सभी मृतक रामायण पाठ में शामिल होने जा रहे थे। इस घटना से मृतकों के परिवारों में मातम पसर गया है।

जागरण संवाददाता, इटावा। मायके में बैठी रामायण पाठ में शामिल होने जा रही मध्यप्रदेश के भिंड निवासी बिट्टनश्री एवं पड़ोस के गांव में मां के ननिहाल पक्ष से रिश्ते में ममेरी बहुओं अनीता व आशा देवी के परिवार के लिए पछायगांव के कोरी का कुआ के पास बाह रोड पर पुलिस की अनदेखी से सड़क पर खड़ा डंपर काल साबित हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देवरानी जेठानी और बुआ सास समेत साथ गांव के एक अन्य व्यक्ति की मौत की खबर से चारों परिवारों में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते स्वजन दौड़ते हुए जिला अस्पताल पहुंच गए। जहां रो-रोकर स्वजन का बुरा हाल हो गया। स्वजन ने हादसे के पीछे जिम्मेदार ऑटो चालक, डंपर चालक समेत एआरटीओ, पुलिस और यातायात पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया है।

यह हुआ था हादसा जिला अस्पताल में रोते-बिलखते मध्य प्रदेश के भिंड जनपद के थाना बरोही की चक्रपुरा निवासी मृतका बिटनश्री देवी पत्नी केशव सिंह के पुत्र धर्मेन्द्र ने बताया कि उसका ननिहाल में आगरा के थाना जैतपुर के अरुपुरा गांव में हैं। जहां गुरुवार को मामा मेघ सिंह के नाती का जन्मदिन को लेकर मामा ने रामायण बैठाई थी। जिसका निमंत्रण उनके परिवार के साथ पड़ोस के गांव रैपुरा स्थित नानी के ननिहाल में आया था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उनकी मां बिट्टनश्री समेत नानी के ननिहाल पक्ष से रिश्ते में ममेरी भाभी रैपरा बरोही भिंड की रहने वाली अनीता देवी पत्नी भारत सिंह एवं उनकी तीन देवरानी देवरानी आशा देवी, सरस्वती देवी एवं सरोज के साथ चौथे देवर उमेश का 18 वर्षीय पुत्र छोटे के अलावा उनके गांव के नर सिंह भी साथ गए थे।

सभी लोग गुरुवार सुबह ग्वालियर पैसेंजर ट्रेन से हंसी खुशी निकले थे। उदी स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो से जैतपुरा जाते समय डंपर से टक्कर होने से यह हादसा हो गया, जिसमें मां बिट्टन श्री देवी, ममेरी भाभी अनीता देवी की मौके पर मौत हो गई, जबकि आशा देवी एवं नर सिंह ने आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में जाकर कुछ देर बाद दम तोड़ दिया।

पल भर में उजड़े चार परिवार बिट्टन श्री के बेटे धर्मेन्द्र ने रोते-बिलखते हुए बताया कि वह दो भाई हैं, वह भिंड में एक स्कूल बस चलाता है जबकि छोटा भाई और पिता अहमदाबाद में कपड़े का काम करते हैं। अनीता की मौत से दो बेटों के सिर से उठा मां का साया हादसे का शिकार अनीता राजपूत के दो बेटे हैं, उनके पति भारत सिंह बीमारी से कई वर्ष पहले बीमारी से मौत हो गई थी। तब से उनके दो बेटे अनिल और जीतू परिवार का भरण पोषण चला रहे थे। जीतू औसंगाबाद हैदराबाद में गाड़ी चलाता है, जबकि उनका छोटा बेटा अलवर राजस्थान अनिल पीओपी पुट्टी का काम करता है।

इस हादसे ने दोनों बेटों से पिता के बाद मां का साया भी छीन लिया। जबकि देवरानी आशा के पति हैं किसान है उनका भी एक बेटा सूरज सिंह है। हादसे में देवरानी जेठानी की मौत से पूरे परिवार में मातम पसर गया।

नरसिंह के नहीं है कोई औलाद पछायगांव में हादसे का शिकार होने वाले मध्यप्रदेश के भिंड रैपुरा निवासी नरसिंह पुत्र महाराज राजपूत (40 ) शादीशुदा था लेकिन उनके एक भी बच्चे नहीं है।हादसे की जानकारी के बाद उनकी पत्नी सुमन देवी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

चालक को आ रही थी झपकी फिर भी एक न सुनी हादसे में घायल हुए रतनूपूरा थाना अटेर जिला भिंड मध्य प्रदेश निवासी बाबा सुग्रीव पुत्र फूल सहाय 40 ने जिला अस्पताल पहुंचने पर हादसे का आंखों देखा हाल बताया। उदी स्टेशन पर ग्वालियर पैसेंजर से उतने के बाद कोई ऑटो नहीं मिला था। जिस ऑटो में वह सवार हुए थे, उनके अलावा एक परिवार की 5 महिलाओं समेत 7 सात लोग भी बैठे हुए थे। उसे 16 या 17 साल का लड़का चला रहा था।

महिलाओं के पीछे बैठने के कारण वह चालक के बगल में मजबूरी में बैठ गए थे। उन्होंने बताया कि स्टेशन से कुछ किलोमीटर निकले के बाद ऑटो चालक को रास्ते में झपकी आने पर उन्होंने उसे टोका कि रोककर मुंह पानी से धो लो लेकिन वह नहीं माना।

इसी बीच 5 से 6 किलोमीटर दूर निकलने के बाद ही रास्ते में खड़े ऑटो से उनका ऑटो जा भिड़ा, लेकिन वे बच गए थे। जिस समय हादसा हुआ ऑटो करीब 50 की स्पीड में रहा होगा। 20 फीट करीब आने के बाद डंपर उन्हें दिखा जब तब वह उससे टकरा गया। चालक हादसे से पहले कूदकर भाग गया।