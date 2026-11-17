जागरण संवाददाता, इटावा। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत इटावा में तैनात 27 निरीक्षकों का गैर जनपद स्थानांतरण किया गया है। पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन निरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से दूसरे जनपदों में भेजा गया है।



पुलिस स्थापना बोर्ड के 16 नवंबर 2026 को लिए गए निर्णय के क्रम में जारी आदेश में बताया गया है कि निर्वाचन के दृष्टिगत कटआफ डेट 31 मई 2027 तक एक ही जनपद में तीन वर्ष की अवधि पूरी करने वाले निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। जारी सूची के अनुसार इटावा से छह निरीक्षकों को कन्नौज, नौ को कानपुर देहात, छह को फतेहगढ़ और छह को औरैया भेजा गया है। इस तरह कुल 27 निरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया है।

स्थानांतरण सूची में वर्तमान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह, भरथना थाना प्रभारी विक्रम सिंह, इकदिल थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान, सैफई थाना प्रभारी भूपेन्द्र राठी, ऊसराहार थाना प्रभारी के पद पर तैनात नरेन्द्र मिश्रा एवं चकरनगर थाना प्रभारी राजेन्द्र विक्रम सिंह शामिल हैं।