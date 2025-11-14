इटावा में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर सहित चार बदमाश गिरफ्तार

संवादसूत्र, जागरण, बकेवर (इटावा)। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख कर भाग रहे दो बाइकों पर सवार चार बदमाश मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बदमाशों के पास से चार तमंचे, चार कारतूस व खोखा बरामद हुए हैं। एक बदमाश जसवंतनगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है और अन्य तीन बदमाशों का भी आपराधिक इतिहास है। बदमाशों के पास से मथुरा से चोरी टाटा सूमो गाड़ी भी बरामद हुई है।

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थानाध्यक्ष विपिन मलिक पुलिस बल के साथ चंदपुरा गांव के समीप वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार लोग गुजरे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो चारों ने फायरिंग कर दी। एक सिपाही बाल-बाल बच गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने अपने नाम विकास यादव उर्फ छोटू निवासी शाहजहांपुर थाना जसवंतनगर, अनुराग दुबे निवासी ग्राम लरखौर थाना सैफई, रंजीत निवासी टकैया थाना करहल जनपद मैनपुरी, मिलन पाल निवासी ककरई थाना सैफई बताए। विकास यादव थाना जसवंतनगर का हिस्ट्रीशीटर है। उस पर 17 मुकदमे दर्ज हैं जबकि रंजीत पर चार और अनुराग पर चार मुकदमे दर्ज हैं।



एसएसपी ने बताया कि बदमाशों के पास से दो बाइक व मथुरा से चुराई टाटा सूमो पर फर्जी नंबर प्लेट लगी मिली। चारों टाटा सूमो से यहां वारदात करने आए थे। टाटा सूमो लवेदी क्षेत्र में खराब हो गई थी। सभी आरोपितों को जेल भेजा गया।



जमानत खारिज होने के बाद छिपता फिर रहा था अनुराग अनुराग दुबे ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने वर्ष 2020 में जमीन विवाद में गांव के ही अरविंद पर जानलेवा हमला किया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में उसके माता-पिता व भाइयों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। उसके हाजिर नहीं होने से उसकी जमानत हाई कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। जमानत खारिज होने के बाद वह पुलिस से छिपता फिर रहा था।