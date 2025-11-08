Etawah News: विषैले सांपों को अजगर समझ पकड़ा ग्रामीणों ने, रेस्क्यू टीम ने सच बताया तो मचा हंगामा
इटावा में एक ग्रामीण ने गलती से विषैले सांपों को अजगर समझकर पकड़ लिया। रेस्क्यू टीम ने जब उसे बताया कि ये सांप जहरीले हैं, तो उसकी हालत खराब हो गई। देरी से पहुंची रेस्क्यू टीम को लेकर आक्रोश भी जाहिर किया।
संवाद सहयोगी, जागरण, चकरनगर(इटावा)। इटावा में ग्रामीणाें ने अजगर समझकर विषैले सांपों को पकड़ लिया। रेस्क्यू टीम जब देर से पहुंची तो सांपों की हकीकत पता चलने पर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने अनहोनी को लेकर गुस्सा जताया।
क्षेत्र के गांव तेजपुरा में एक घर के पास दो जहरीले रसेल वाइपर सांप निकल आए। जिन्हें ग्रामीण अजगर समझ कर रेस्क्यू करते रहे। इधर, सूचना के बाद भी सैंक्चुअरी की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएफओ से शिकायत करते हुए विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एक के बाद निकला एक सांपा
गांव तेजपुरा निवासी बलि चौहान के मकान के पास शुक्रवार सुबह एक रसेल वाइपर सांप दिखा। युवक ने फोन करके सैंक्चुअरी विभाग की टीम को सूचना दी, दोपहर तक टीम न पहुंचने से नाराज ग्रामीणों ने सांप को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ दिया। कुछ देर बाद फिर से उसी स्थान पर दूसरा सांप निकल आया।
नहीं पहुंची थी टीम
इसकी सूचना के बाद फिर से सैंक्चुअरी की टीम नहीं पहुंची, तो ग्रामीणों ने फिर से रेस्क्यू आपरेशन शुरू कर दिया। इसी बीच पहुंची टीम ने सांप के जहरीले होना बताया, तो ग्रामीणों के होश उड़ गए।
ग्रामीणों ने सैंक्चुअरी की टीम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चंबल सैंक्चुअरी डीएफओ से इस मामले में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही खिरीटी, ककरैया व गौहानी के जंगल में हरे वृक्ष कटान की जानकारी दी।
डीएफओ चंबल सैंक्चुअरी आगरा चांदनी सिंह ने बताया कि सांप पकड़ने में लापरवाही की गई है, तो इसकी जांच कराई जाएगी और यदि लकड़ी कटान हो रहा है, तो इसकी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।