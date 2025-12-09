प्रेम प्रसंग से सात फेरों तक के सफर का दर्दनाक अंत, नए प्रेमी के आने से पति ने पत्नी को मार डाला

संवाद सहयोगी, सैफई (इटावा)। इटावा के गांव सैफई में किराए के मकान पर रह रहे औरैया जनपद के एक युवक ने मंगलवार शाम करीब चार बजे दांपत्य कलह के बीच पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला कुछ दिन पहले अपने नए प्रेमी के साथ दिल्ली चली गई थी, जिसके चलते घर में तनाव लगातार बना हुआ था। घटना के समय दोनों बच्चे स्कूल गए थे। आरोपी शव को बेड पर छोड़ कर फरार हो गया। बच्चों के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ।

सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीचंद्र,क्षेत्राधिकारी केपी सिंह और प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम को बुलाकर कमरे की स्थिति व साक्ष्यों की जांच कराई। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमों को लगा दिया गया है। जांच में सामने आया है कि सैफई गांव के निवासी ओम यादव के मकान में सेनपुर थाना फफूंद, जनपद औरैया निवासी ब्रजराज यादव 35 बर्षीय पुत्र बलबीर सिंह अपनी पत्नी रंगीता 30 बर्षीय और दो पुत्र शिवम 10 बर्षीय व कन्हैया 6 बर्षीय के साथ किराए पर रह रहा था। ब्रजराज सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास निजी एंबुलेंस चलाता था।



इनके बीच हुआ था प्रेम विवाह वर्ष 2016 में ब्रजराज यादव और रंगीता के बीच प्रेम प्रसंग हुआ था और युवती स्वेच्छा से उसके साथ घर से चली गई थी। इस प्रकरण में फफूंद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस दोनों को मथुरा से बरामद कर लाई थी। न्यायालय में बयान के दौरान रंगीता ने ब्रजराज के साथ रहने का निर्णय लिया था। तभी से दोनों करीब दस वर्षों से साथ रह रहे थे।



प्रेमी के साथ चली गई थी दिल्ली बीते दिनों मामला तब बिगड़ा, जब 7 नवंबर को रंगीता अपने नए प्रेमी शनी यादव के साथ दिल्ली चली गई। इसके बाद ब्रजराज ने सैफई थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने 4 दिसंबर को रंगीता को दिल्ली से बरामद किया और दंपती के बीच समझौता करा दिया, लेकिन घर का तनाव खत्म नहीं हुआ। जांच के अनुसार हाल के दिनों में रंगीता ने घर में चूहा मार दवा रखी थी, जिसे लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। पति को शक था कि वह दवा को चाय में मिलाकर उसे नुकसान पहुंचाने की तैयारी में है। यह तनाव लगातार गंभीर होता गया।



दोनों के बीच हुई थी कहासुनी मंगलवार को भी दोनों के बीच कहासुनी हुई। इसी दौरान आवेश में आकर ब्रजराज ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी शव कमरे के अंदर बेड पर छोड़कर फरार हो गया। स्कूल से लौटे बच्चों ने मां को मृत अवस्था में देखा और शोर मचाया। इसके बाद सैफई गांव के चौकीदार राजकुमार बाल्मिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शव कों सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय मे बने शव ग्रह में रखवाया गया खबर लिखे जाने तक दोनों के स्वजन सैफई नहीं पहुंचे थे।