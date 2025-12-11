Etawah News: सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, बिहार संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनों का मांगा ठहराव

जागरण संवाददाता, इटावा। सांसद जितेंद्र दोहरे ने बुधवार को नई दिल्ली में इटावा जंक्शन, भरथना, अछल्दा व फफूंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर व जनपद औरैया के अछल्दा में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराए जाने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन दिया। रेल मंत्री ने इसकी जांच कराए जाने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है।

