    Etawah News: सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात, बिहार संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनों का मांगा ठहराव

    By Gaurav Dudeja Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 10:05 AM (IST)

    सांसद जितेंद्र दोहरे ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन दिया। उन्होंने इटावा जंक्शन, भरथना, अछल्दा व फफूंद रेलवे ...और पढ़ें

    रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को ज्ञापन देते सांसद जितेंद्र दोहरे।

    जागरण संवाददाता, इटावा। सांसद जितेंद्र दोहरे ने बुधवार को नई दिल्ली में इटावा जंक्शन, भरथना, अछल्दा व फफूंद रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर व जनपद औरैया के अछल्दा में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण कराए जाने को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन दिया। रेल मंत्री ने इसकी जांच कराए जाने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है।

    सांसद जितेंद्र दोहरे ने बताया कि इटावा जंक्शन पर सियाल्दाह एक्सप्रेस, पुरी एक्सप्रेस, जम्मू मेल व बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए।

    कोरोना काल में अछल्दा रेलवे स्टेशन पर बंद हुई ट्रेनों महानंदा, अलीगढ़ मेमो, गोमती, संगम व ऊंचाहार एक्सप्रेस, भरथना में लिंक एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस, फफूंद में जोधपुरा हावड़ा, मरुधर एक्सप्रेस व मुरी एक्सप्रेस का ठहराव किए जाने की मांग की है।

    उन्होंने बताया कि औरैया के अछल्दा कस्बे में रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने की वजह से रोजाना जाम लगता है। यहां पर ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाए।

