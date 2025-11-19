इटावा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गला दबाकर हत्या का आरोप
इटावा में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई है। परिवार वालों ने विवाहिता के पति पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। दहेज के लिए प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया है।
संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई। गांव केशवपुर बनी में मंगलवार की देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल पक्ष ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के शव गृह में रखवाया।
मृतका की पहचान अंजलि (20) पत्नी उपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंजलि की शादी 26 दिसंबर 2023 को उपेंद्र निवासी केशवपुर बनी से हुई थी। दान-दहेज में मोटर साइकिल, फर्नीचर और 7.51 लाख रुपये लगुन-टीका दिया गया था। कुछ माह तक सब सामान्य रहा, लेकिन छह माह बाद पति, ससुर, सास, ननद, देवर, ताऊ और उसके पुत्र एक ऑल्टो कार और दो लाख रुपये नकद की मांग करने लगे, पूरी न होने पर अंजलि को लगातार प्रताड़ित करते थे।
परिजनों ने बताया कि एक महीना पूर्व पति उपेंद्र के नाम डेढ़ लाख रुपये खर्च कर इलेक्ट्रानिक्स की दुकान खुलवाई थी, लेकिन व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। अंजलि के भाई सुमित ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे बहन की ससुराल गया था, लेकिन उस समय उसके साथ मारपीट की जा रही थी।
बीच-बचाव कर मामला शांत कराने के बाद घर लौट आया। आरोप है कि रात करीब 11 बजे अंजलि की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जब ससुराल पहुंचे तो बहन का शव घर के बाहर पड़ा मिला, गले पर गंभीर चोटों के निशान दिखाई दिए।
परिजनों ने पति उपेंद्र, ससुर वीरपाल, सास मिथलेश, ननद दिव्या, देवर विवेक, ताऊ महेश और उसके पुत्र गोलू पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है।
सीओ केपी सिंह ने बताया कि विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच की जा रही है, रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
