इटावा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, गला दबाकर हत्या का आरोप

संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई। गांव केशवपुर बनी में मंगलवार की देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल पक्ष ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के शव गृह में रखवाया।



मृतका की पहचान अंजलि (20) पत्नी उपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अंजलि की शादी 26 दिसंबर 2023 को उपेंद्र निवासी केशवपुर बनी से हुई थी। दान-दहेज में मोटर साइकिल, फर्नीचर और 7.51 लाख रुपये लगुन-टीका दिया गया था। कुछ माह तक सब सामान्य रहा, लेकिन छह माह बाद पति, ससुर, सास, ननद, देवर, ताऊ और उसके पुत्र एक ऑल्टो कार और दो लाख रुपये नकद की मांग करने लगे, पूरी न होने पर अंजलि को लगातार प्रताड़ित करते थे।



परिजनों ने बताया कि एक महीना पूर्व पति उपेंद्र के नाम डेढ़ लाख रुपये खर्च कर इलेक्ट्रानिक्स की दुकान खुलवाई थी, लेकिन व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। अंजलि के भाई सुमित ने बताया कि मंगलवार शाम करीब सात बजे बहन की ससुराल गया था, लेकिन उस समय उसके साथ मारपीट की जा रही थी।