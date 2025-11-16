इटावा में अनियंत्रित होकर बाइक फिसली और गड्ढे में गिरी, एक की मौत; दो दोस्त घायल

जागरण संवाददाता, इटावा। रविवार शाम महेवा बाजार करने आ रहे अंदावा की मड़ैया गांव निवासी बाइक सवार तीन दोस्त मेंहदीपुर मोड़ पर तेज गति के कारण बाइक फिसलने से अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरे। इस हादसे में एक युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया जबकि दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना से स्वजन में कोहराम मच गया।

अंदावा की मड़ैया निवासी गुरुचरण निषाद का 18 वर्षीय पुत्र मुंशीलाल रविवार शाम अपनी बाइक से गांव के दो दोस्त सुबोध पुत्र अमर सिंह, हरेन्द्र पुत्र श्याम सिंह के साथ महेवा बाजार सामान लेने आ रहा था। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे, देर शाम 7 बजे बराऊख चौकी के अंतर्गत मेंहदीपुर मोड़ पर पहुंचने पर बाइक स्पीड में होने के कारण मोड़ पर बाइक अनियंत्रित हो गई और जिससे तीनों बाइक समेत फिसलकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे।

हादसे के बाद मार्ग पर आ रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई, आनन-फानन में पुलिस को सूचना देकर तीनों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी महेवा भिजवाया, जहां डाक्टरों ने मुंशीलाल को मृत घोषित कर दिया जबकि सुबोध व हरेन्द्र को चोट अधिक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

इधर हादसे में बेटे की मौत की खबर सुनकर गुरुचरण के परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते स्वजन सीएचसी पहुंचे जहां उनका रो-रोकर बुरा हाल है। गुरुचरण ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, मुंशीलाल बड़ा था, छोटा बेटा हेमंत है। उनकी मां की पहले ही मौत हो चुकी है।

तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल इकदिल थाना के इटावा-भरथना रोड पर चितभवन रेलवे पुल के पास रविवार शाम तेज रफ्तार कार व बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। कार की जोरदार टक्कर से बाइक के परखच्चे उड़ गए तो वहीं बाइक सवार लोहिया दौलतपुर गांव निवासी अवनीश कुमार पुत्र राजवीर सिंह (25) एवं पीछे बैठा कृष्ण कुमार पुत्र राजू (21) दोनों बुरी तरह घायल हो गए।