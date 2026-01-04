इटावा महोत्सव मेले को जिलाधिकारी ने 20 दिन और बढ़ाया, एक माह तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ समापन

जागरण संवाददाता, इटावा। इटावा की सांस्कृतिक विरासत का 116 वर्ष पुराना गवाह जिले का वार्षिक उत्सव बन चुके इटावा महोत्सव का एक माह तक चले आयोजन के बाद रविवार को विधिवत समापन किया गया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष व जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने पंडाल के कार्यक्रमों के समापन के साथ सम्मान समारोह के बीच महोत्सव मेले को 20 दिन बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इटावा महोत्सव अपने आप में अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए पहचाना जाता है।

प्रदर्शनी समिति और जनपद के लोगों को दी बधाई



एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने आयोजन के लिए प्रदर्शनी समिति व जनपद के लोगों को बधाई दी। एडीएम न्यायिक संदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने पहली बार महोत्सव में सहभागिता की और उनका यह अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन में महोत्सव को बार सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए भी कई कार्य कराए गए हैं। इसी के साथ जनपद के लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता व आयोजन में शामिल होने के लिए भी बधाई दी।



समिति जनरल सेक्रेटरी व एसडीएम सदर विक्रम सिंह राघव ने कहा कि उनके लिए यह काफी भावुक कर देने वाला क्षण है, उन्होंने एक माह तक महोत्सव पंडाल में चले कार्यक्रमों के सकुशल सम्पन्न होने शुभकामनाएं दीं। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संयोजक, प्रयोजक, विभिन्न अधिकारियों, सुरक्षा, स्वच्छता आदि में सहभागी रहे कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। संचालन डा. कुश चतुर्वेदी ने किया। मंच पर प्रखर गौर ने भजन, अजीत नारायण चतुर्वेदी ने महोत्सव विदाई गीत, विशंभर नाथ भटेले व रौनक इटावी ने अपने गीत व गजलों के माध्यम महोत्सव की विदाई का वर्णन किया।



यह लोग रहे मौजूद



एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम ब्रह्मानंद कठेरिया, रोहित मौर्य, सीओ सिटी अभय नारायण राय, तहसीलदार राजकुमार, नुमाइश कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट प्रेम शंकर शर्मा, एसएच नकवी, विजय नारायण सिंघल, ठेकेदार रूप किशोर अग्रवाल, नुमाइश कार्यालय के लिपिक शिवचरण राठौर, कमलेश कुमार, आनंद कुमार, रघुराज सिंह, महेंद्र कुमार।