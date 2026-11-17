जागरण संवाददाता, इटावा। जनपद के ऐतिहासिक इटावा महोत्सव का 22 नवंबर को दोपहर तीन बजे रंगारंग आगाज होगा। करीब डेढ़ महीने तक चलने वाले इस उत्सव को भव्य स्वरूप देने के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रदर्शनी परिसर में कहीं दुकानों का निर्माण हो रहा है तो कहीं रंगाई-पुताई और बिजली की सजावट का काम चल रहा है। महोत्सव पंडाल के मंच को भी सजाने-संवारने की तैयारी शुरू हो गई है।

इस बार महोत्सव में 1050 से अधिक दुकानें लगाई जाएंगी, जिनमें 450 से अधिक लेंटर वाली पक्की दुकानें होंगी। अन्य दुकानों को भी प्रशासन की ओर से तैयार कराया जा रहा है। इस बार भी पिछले वर्ष की तरह महोत्सव का बाजार अलग-अलग जोन में सजेगा। इसके लिए कामर्शियल जोन, टेक्सटाइल जोन, शिल्पी जोन और फूड जोन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सर्कस रोड पर खेल-तमाशे का बाजार भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।



बुद्धा पार्क के सामने और उसके बगल में खाली पड़े मैदानों में भी दुकानें लगाई जाएंगी। इन स्थानों पर पिछले वर्ष तक पार्किंग की व्यवस्था रहती थी। इसके अलावा पंडाल गेट के सामने लगने वाले अधिकारियों के शिविरों का स्थान भी बदला गया है।

जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने एडीएम न्यायिक मनोज प्रकाश को नोडल अधिकारी नामित किया है। जिनके नेतृत्व में संबंधित अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। दुकानों के निर्माण, बाजारों के निर्धारण, पंडाल, बिजली, अधिकारियों के शिविरों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर काम तेजी से कराया जा रहा है। एडीएम न्यायिक मनोज प्रकाश ने बताया कि महोत्सव की तैयारियां तेज से की जा रही हैं। 22 नवंबर को उद्घाटन होगा।

1888 से शुरू हुआ था महोत्सव का सफर इटावा महोत्सव का इतिहास 1888 से जुड़ा है। तत्कालीन जिलाधिकारी एचजी अलेक्जेंडर ने इसकी शुरुआत पक्का तालाब पर एक छोटे मेले के रूप में कराई थी, जो केवल एक सप्ताह चला था। नगर के रईसों और व्यापारियों ने इसमें सहयोग किया था। वर्ष 1892 में कुछ कारणों से प्रदर्शनी बंद हो गई। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट एचके रैक्सी ने 1910 में इसे पुनर्जीवित किया। इसी वर्ष पशु मेले की शुरुआत भी हुई।