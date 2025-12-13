Language
    इटावा के इस गांव में तेंदुए की दहशत, गोवंशी के झुंड पर बोला हमला, एक की मौत

    By Gulshan Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:29 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव में तेंदुए के हमले से दहशत फैल गई है। तेंदुए ने गोवंशी पशुओं के झुंड पर हमला कर दिया, जिससे एक गाय की मौत हो गई। ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, चकरनगर (इटावा)। तहसील क्षेत्र के गांव मिटहटी में निजी नलकूप के पास बुधवार रात तेंदुए ने गोवंशियों के झुंड पर हमला बोल कर एक बछड़े को पकड़ लिया था। घायल बछड़े को किसानों ने छुड़ा तो लिया, लेकिन उसकी शुक्रवार की रात मौत हो गई।इस घटना से आसपास के किसानों में भय व्याप्त है, किसानों ने सैंक्चुअरी विभाग के अधिकारियों से जान माल की सुरक्षा की मांग की है।

    सहसों थाना क्षेत्र के गांव मिटहटी निवासी हरि प्रकाश तिवारी के निजी नलकूप के पास में बुधवार की रात समय करीब 11 बजे गोवंशियों का झुंड चर रहा था, जिसमें उपरोक्त किसान के गोवंशी भी चर रहे थे। इसी दौरान तेंदुए ने गोवंशियों के झुंड पर हमला कर दिया और किसान के एक बछड़े को पकड़ लिया। अन्य गोवंशियों के दौड़कर खेत में घुसने पर खेत पर लेटे किसान सहवीर ने बताया कि उनकी आंख खुल गई और उन्होंने समीप के खेत पर लेटे किसान पवन को आवाज लगाई। दोनों एक साथ दौड़कर पहुंचकर देखने पर तेंदुआ बछड़े को पकड़े हुए था। किसानों के शोरगुल करने पर तेंदुआ बछड़े को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। घायल बछड़े को लेकर किसान घर पहुंचे, जिसकी उपचार के बाद शुक्रवार की रात मौत हो गई।

    तेंदुए की घटना से क्षेत्र के किसानों में दहशत का माहौल व्याप्त है। किसानों ने सैंक्चुअरी विभाग के अधिकारियों से जान माल की सुरक्षा की मांग की है। सैंक्चुअरी के दारोगा विशुन पाल सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले की जानकारी नहीं दी गई है। अभी सूचना मिली है, किसान के बछड़े का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मुआवजा देने की कार्रवाई की जाएगी।