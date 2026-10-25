इटावा में बक्से के अंदर मिला गार्ड का सड़ा हुआ शव, दुर्गंध से खुला मामला, बेटी लापता

जागरण संवाददाता, इटावा। टीबी अस्पताल कालोनी के 14 ब्लॉक स्थित एक बंद कमरे में रविवार को बक्से के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव कई दिन पुराना होने के कारण सड़ चुका था और कमरे से तेज दुर्गंध आ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए। मृतक की पहचान 55 वर्षीय श्याम सुंदर कठेरिया के रूप में हुई है। वह चाणक्य होटल में गार्ड की नौकरी करते थे। पुलिस हत्या समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। मृतक के साथ रहने वाली उनकी बेटी का भी पता नहीं चल सका है।



टीबी अस्पताल कालोनी के 14 ब्लॉक में रहने वाली हसीना बेगम पत्नी मोहम्मद इरफान ने बताया कि पड़ोसी का कमरा करीब चार दिन से बंद था। शनिवार को कमरे से दुर्गंध आने लगी तो उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा मर गया है। रविवार को दुर्गंध और तेज होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो कमरे के अंदर रखे बक्से में शव मिला।

पांच दिन पहले बेटी से हुई थी बात मृतक की बड़ी बेटी काजल पत्नी अजय निवासी भीखनपुर, थाना औरैया ने बताया कि पिता श्याम सुंदर कठेरिया चाणक्य होटल में गार्ड की नौकरी करते थे। पांच दिन पहले सुबह उनकी पिता से आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। उस दौरान पिता ने हालचाल पूछा था और घूमने आने के लिए कहा था। शुक्रवार को उसने कई बार फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ मिला। रविवार को भी फोन बंद मिला। इसके बाद पिता के शव मिलने की जानकारी हुई।



काजल ने बताया कि उसकी मां शशि देवी दूसरी शादी करने के बाद करीब 10 साल से पिता से अलग रह रही हैं। तीन बहनों में काजल सबसे बड़ी है, जबकि दूसरी बहन पूजा है। तीसरी बहन खुशी मां के साथ रहती है।