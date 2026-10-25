2027 के चुनाव में आने वाला है मजा, इटावा में बोले बृजभूषण शरण सिंह, हम कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देते

जागरण संवाददाता, इटावा। कांग्रेस की ओर से सपा गठबंधन में 200 सीटें मांगे जाने के सवाल पर गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हम तो 25 से ज्यादा सीटें नहीं देते। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अच्छी चल रही है।

सभी दल जोर-शोर से लगे हैं और 2027 के चुनाव में मजा आने वाला है। वह रविवार को शहर में क्षत्रिय स्वाभिमान मंच की ओर से आयोजित दशहरा मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे।

पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर रावण की मुलाकात के सवाल पर कहा कि ओवैसी नेता हैं। वहीं, फारुख अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका पाकिस्तान के प्रति प्रेम कभी-कभी उभर आता है।

पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी संसद और सरकार उसे अपने से बाहर नहीं मानती हैं। आज नहीं तो कल पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में हमसे लड़ने की ताकत नहीं है।