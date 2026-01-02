इटावा में होटल में खाना खाने आए लोगों ने मालिक और कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, चार लोगों पर मुकदमा दर्ज

संवाद सूत्र, इकदिल। थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पिलखर नहर पर स्थित नानवेज होटल पर नववर्ष की रात खाना खाने पहुंचे लोगों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। विरोध करने पर होटल मालिक और कर्मचारियों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

फ्रेंड्स कालोनी थाना क्षेत्र के आइटीआइ चौराहा के पास रहने वाले अविनाश यादव ने इकदिल थाने में प्रार्थना बताया देते हुए हाईवे पर पिलखर नहर के पास उनका नानवेज हाेटल है। गुरुवार रात रात करीब 11:53 बजे वह अपने रेस्टोरेंट पर मौजूद था। तभी तीन नामजद और अज्ञात युवक हाेटल पर आए और बिना वजह गाली-गलौज शुरू कर दी। जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया, तो आरोपितों ने आपा खो दिया और हाेटल में तोड़फोड़ के साथ बर्तनों आदि के साथ धारदार हथियार से हमला कर दिया।

हमले में अविनाश यादव और कर्मचारी घायल हमले में अविनाश यादव और कर्मचारी घायल हो गए। इस वारदात ने स्थानीय व्यापारियों के बीच डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। व्यापार मंडल ने सामूहिक रूप से पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की मांग की है जो भविष्य के लिए नजीर बन सके। हाेटल के कीमती सामान में तोड़फोड़ की, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।