इटावा में अलाव जलाना पड़ा भारी...थिनर डालते समय बोतल में हुआ धमाका; युवक बुरी तरह झुलसा
उत्तर प्रदेश के इटावा में ठंड से बचने के लिए अलाव जलाना एक युवक को भारी पड़ गया। थिनर डालते समय बोलत में धमाका हो गया, जिससे युवक बुरी तरह झुलस गया। घ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, इटावा। अजीत नगर में रविवार को अलाव में थिनर डालते समय बोतल फटने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के नखासा मुहल्ला निवासी 32 वर्षीय इरशाद पुत्र सब्बीर खां रविवार सुबह करीब 10 बजे अजीत नगर स्थित एक मकान में फर्नीचर का काम कर रहा था।
ठंड अधिक होने के कारण कार्यस्थल पर अलाव जल रहा था। आग को तेज करने के लिए इरशाद ने थिनर डालने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अलाव में थिनर डाला, अचानक बोतल फट गई और उसमें भरा थिनर उनके शरीर पर गिर गया।
इससे आग भड़क उठी और इरशाद बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथ काम कर रहे अन्य लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और गंभीर रूप से घायल इरशाद को जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पर स्वजन अस्पताल पहुंच गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।