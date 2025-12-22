इटावा में अलाव जलाना पड़ा भारी...थिनर डालते समय बोतल में हुआ धमाका; युवक बुरी तरह झुलसा

जागरण संवाददाता, इटावा। अजीत नगर में रविवार को अलाव में थिनर डालते समय बोतल फटने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर कोतवाली क्षेत्र के नखासा मुहल्ला निवासी 32 वर्षीय इरशाद पुत्र सब्बीर खां रविवार सुबह करीब 10 बजे अजीत नगर स्थित एक मकान में फर्नीचर का काम कर रहा था। ठंड अधिक होने के कारण कार्यस्थल पर अलाव जल रहा था। आग को तेज करने के लिए इरशाद ने थिनर डालने का प्रयास किया। जैसे ही उसने अलाव में थिनर डाला, अचानक बोतल फट गई और उसमें भरा थिनर उनके शरीर पर गिर गया।