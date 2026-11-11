इटावा में दरभंगा फेस्टिवल स्टेशन ट्रेन का इंजन खराब, एक घंटे बाद मालगाड़ी का इंजन लगा किया रवाना, वंदेभारत 30 मिनट रुकी

संवाद सहयोगी, भरथना (इटावा)। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर बुधवार शाम इंजन में तकनीकी खराबी आने से शकूर बस्ती से दरभंगा जा रही त्योहार स्पेशल ट्रेन (04098) इकदिल रेलवे स्टेशन पर रुक गई। ट्रेन को आगे रवाना करने के लिए मालगाड़ी का इंजन जोड़ना पड़ा। करीब एक घंटे बाद 8.10 बजे ट्रेन इकदिल से रवाना की गई।

बुधवार शाम ट्रेन संख्या 04098 इटावा रेलवे स्टेशन से गुजरने के बाद दरभंगा की ओर जा रही थी। इसी दौरान इंजन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। शाम करीब 7:05 बजे ट्रेन को इकदिल रेलवे स्टेशन की डाउन लूप लाइन पर रोकना पड़ा। लोको पायलट ने इंजन में खराबी की सूचना स्टेशन मास्टर को दी।

स्टेशन मास्टर ने तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को जानकारी दी। इसके बाद डाउन लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी का इंजन अलग कर त्योहार स्पेशल ट्रेन में जोड़ने की व्यवस्था की जा रही थी। रात्रि आठ बजे तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही।

वहीं, भरथना में 30 मिनट रुकी रही वंदे भारत एक्सप्रेस कानपुर रेल परिक्षेत्र में चौरी चौरा एक्सप्रेस के चार डिब्बे डिरेल होने के कारण दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर बढ़े ट्रेनों के दबाव के कारण नई दिल्ली से वाराणसी जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को रेलवे स्टेशन पर करीब 30 मिनट तक रुकना पड़ा। ट्रेन के स्टेशन पर खड़े रहने से रेल यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।