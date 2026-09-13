इटावा में जहरीली कोल्डड्रिंक पीने से देवर की मौत, भाभी की हालत गंभीर, आरोप: पति और जेठ ने मारने की रची थी साजिश

जागरण संवाददाता, इटावा। ऊसराहार थाना क्षेत्र के सौंथना गांव में जहरीला पदार्थ मिली कोल्ड ड्रिंक पीने से देवर व भाभी की हालत बिगड़ गई। जानकारी पर पुलिस ने रविवार शाम को दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने देवर को मृत घोषित कर दिया जबकि भाभी का उपचार जारी है। हालत में सुधार होने पर महिला ने अपने पति पर जेठ संग मिलकर दोनों के संग के साथ रहने पर जहर देने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सौंथना गांव के रहने वाली 38 वर्षीय ममता पत्नी महावीर सिंह वाल्मीकि व उनके देवर 34 वर्षीय गुलाब सिंह पुत्र जयपाल की संदिग्ध हालत में रविवार शाम करीब पांच बजे घर पर जहरीला पदार्थ पीने से हालत बिगड़ गई। दोनों को स्वजन ने पुलिस को सूचना देकर उपचार के लिए सीएचसी सरसईनावर में भर्ती कराया। जहां डाक्टर ने दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ईएमओ डॉ. ओमकांत राजपूत ने देवर गुलाब सिंह को चिकित्सीय परीक्षण के बाद मृत घोषित कर शव को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस को सूचना दी जबकि ममता का उपचार कर उसे भर्ती कर किया गया।

अस्पताल में महिला ममता ने आरोप लगाया कि उसकी शादी 14 वर्ष पहले गुलाब सिंह के चचेरे भाई महावीर सिंह से हुई थी। पति शराब पीने का आदि होने के कारण घर खर्च तक नहीं उठा रहा था। आए दिन झगड़े होते थे।

ममता का आरोप है कि तीन वर्ष पहले झगड़े बढ़ने पर पति ने उसे घर से निकाल दिया तो वह बच्चों संग महावीर सिंह के चचेरे भाई गुलाब सिंह के साथ रहने लगी। वहीं बच्चों व उसका खर्च उठा रहा था। उसने बताया कि वह दोनों पति-पत्नी की तरह जीवन यापन कर रहे थे। यह बात महावीर को नागवार गुजरने लगी।

रविवार को पति महावीर सिंह, जेठ रामनरेश के साथ कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके घर आए और बातों में उलझाकर उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिला दी। ममता का आरोप है कि कोल्डड्रिंक में जहर मिला होने से उनकी हालत बिगड़ गई। जिला अस्पताल के ईएमओ डा़ ओमकांत राजपूत ने बताया कि महिला व उसके देवर को अचेत अवस्था में पुलिस लेकर आयी थी। चिकित्सीय परीक्षण में गुलाब सिंह मृत पाया गया, जबकि महिला का उपचार कर उसे भर्ती कर लिया गया है। स्वजन ने दोनों को जहरीला पदार्थ कोल्ड ड्रिंक में पिलाने की बात बताई है।