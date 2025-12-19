इटावा में लापरवाही ने ली मासूम की जान, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बने सेप्टिक टैंक में 3 साल के बच्चे की गिरकर मौत

संवाद सहयोगी, भरथना (इटावा)। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास सड़क किनारे बने शौचालय के टैंक में गिरकर तीन वर्षीय बालक की मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन में अफरा-तफरी मच गई। मामले में टैंक बनाने वाली कार्यदाई संस्था डीबीएल की लापरवाही सामने आयी है। उसने टैंक बनाकर उसे खुला छोड़ दिया।

शुक्रवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कुदरैल के समीप चैनल नंबर 289 के समीप आम जनमानस की सुविधा हेतु बनाया गए शौचालय में कार्यरत सफाई कर्मी विजय पुत्र भगवान दीन निवासी गंगापुर बरस, मधुकरपुर, रायबरेली का तीन वर्षीय बेटा अर्पित अचानक खेलते-खेलते शौचालय के पीछे बने टैंक में जा गिरा। टैंक की गहराई आठ फीट होने के कारण अर्पित उससे नहीं निकल पाया। इधर बालक के माता पिता अपने कार्य में व्यस्त थे, लेकिन बच्चे को सामने न पाकर उसकी खोजबीन शुरू की गई तो वह पीछे की ओर पहुंचे और शौचालय के टैंक में अपने बच्चे को पड़ा देखा।

आनन-फानन में उसे बाहर निकाला और एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां पर डा. सैफ खान ने बालक को मृत घोषित कर दिया। इधर बालक की मौत की खबर सुनकर रायबरेली निवासी माता-पिता सहित अन्य स्वजन का रो-रोकर बुला हाल हो गया। विजय ने बताया कि बेटा कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा था। कुत्ते का बच्चा टैंक की तरफ गया तो पीछे-पीछे वह भी चला गया। स्वजन को पता नहीं चला। जब तक पता चला तब तक उसकी मौत हो गई।