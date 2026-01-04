Language
    इटावा में बाइकों की टक्कर से युवक की मौत, सड़क हादसे में दंपती समेत तीन घायल

    By Biresh Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:15 PM (IST)

    इटावा के बरालोकपुर गांव में फर्रुखाबाद रोड पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में संजय बाथम नामक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    संवाद सूत्र, बरालोकपुर। गांव में शनिवार रात फर्रुखाबाद रोड पर गैस एजेंसी के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। दंपती सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कार्यवाही के बाद संजय के शव स्वजन को सौंप दिया है।

    बरालोकपुर गांव निवासी संजय बाथम पुत्र सुरेंद्र सिंह अपने चचेरे भाई पिंटू के साथ शनिवार शाम बटाई पर लिए गए खेत में पानी लगाने के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। वे फर्रुखाबाद रोड पर गैस एजेंसी के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। दूसरी बाइक पर ऊसराहार क्षेत्र के पीसापुरा गांव निवासी राजपाल यादव अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ सवार थे, जो अपने गांव से इटावा की ओर जा रहे थे।

    सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से हुए घायल 

    टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही संजय और पिंटू के परिजन मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल शहर के एक निजी अस्पताल ले गए।

    वहां प्राथमिक उपचार के बाद संजय और पिंटू की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान संजय बाथम ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में राजपाल यादव और उनकी पत्नी सुनीता देवी को भी चोटें आई हैं। दोनों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    मृतक के छोटे भाई रंजू ने बताया कि तीन भाइयों में संजय सबसे बड़े थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। संजय के दो छोटे बच्चे हैं, बेटी गुंजन और बेटा यश। उनकी अचानक मौत से पत्नी वंदना सहित स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।