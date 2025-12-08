इटावा में दर्दनाक हादसा: गिट्टी लदे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, इटावा। पछायगांव थाना क्षेत्र के उदी भांवर गांव के पास गिट्टी लदे ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को पकड़ लिया है। चालक भाग गया है। दोनों बाइक सवार युवक फिरोजाबाद के थाना नगला खंगर के रहने वाले हैं। जीतू राजपूत (27) निवासी नगला गुमानी थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद व मोहित (18) पुत्र रामरतन निवासी मड़ैया नादिया थाना नगला खंगर फिरोजाबाद अपने तीन दोस्तों के साथ उदी से अपने घर दो बाइकों पर सवार होकर जा रहे थे।

जैसे ही वे ग्राम भांवर के पास पहुंचे तभी एक दूसरे को ओवर टेक करने के चक्कर में इनकी बाइक सड़क के बीच में आ गई और फिसल गई, जिससे दोनों युवक गिर पड़े, तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे गिट्टी से लदे ट्रक ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में लेकर रौंद दिया।