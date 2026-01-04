Language
    Etawah Weather Updates: इटावा में सीजन की ये रात सबसे ठंडी,  3.8°C पहुंचा न्यूनतम तापमान, कोहरे से दृश्यता भी कम

    By Gulshan Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:00 PM (IST)

    Etawah Weather Updates: इटावा में नए साल के शुरुआती दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता इटावा। Etawah Weather Updates: नए साल के शुरुआती चार दिनों से आम जनमानस को कड़कड़ाती सर्दी से कतई राहत नहीं मिल पा रही है। सर्द भरे मौसम में रविवार को जिले में अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज हुआ। जो प्रदेश में कानपुर के बाद दूसरा सबसे ठंडा जिला रहा। नए साल के शुरुआती तीन दिनों से तापमान छह से सात डिग्री के बीच रहने के बाद रविवार को न्यूनतम तापमान चार डिग्री से नीचे रहने से लोग दिन भर कांपते रहें। सुबह घना कोहरा छाए रहने व दोपहर करीब 12 बजे तक कुछ देर धूप चमकने के बाद फिर से बदली छाने और शीतलहर चलने से लोगों को आग जलाकर बैठना पड़ा।



    आलम यह है कि चार दिन से लोग खिली धूप देखने को तरस रहे हैं। ऐसा बीते कुछ वर्षों में ऐसा मौसम देखने को नहीं मिला जैसा इस बार देखने को मिल रहा है। लगातार चार दिन से धुंध और बदली के बरकरार रहने और पांच बजते ही अंधेरा छाने और कोहरा पड़ना शुरू होने से वाहन सवारों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। रविवार को अवकाश होने की वजह से लोग जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। लेकिन दोपहर होने से पूर्व कुछ देर के लिए निकली धूप से लोगों के खिले चेहरे पर आधा पौन घंटे बाद बदली छाने से मायूसी छा गई।

     

    सुबह इस गलन भरी सर्दी से बचने के लिए लोग घर के अंदर अथवा बाहर आग जलाकर बैठे रहे। जबकि घने कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ, दृश्यता कम होने पर वाहन सवारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रेनों की लेटलतीफी का क्रम भी जारी रहा। कुल मिलाकर मौसम के बदले मिजाज को देखकर लगता यही है कि अभी लोगों को कड़कड़ाती सर्दी से राहत मिलने की संभावना बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। शाम ढलने के बाद घर हो या दुकान सभी जगह लोग आग जलाकर बैठ जाते हैं।

     

    तारीख----------न्यूनतम तापमान

     

    • 01 जनवरी------ 6.6 डिग्री सेल्सियस
    • 02 जनवरी ------7.4 डिग्री सेल्सियस
    • 03 जनवरी-------7.4 डिग्री सेल्सियस
    • 04 जनवरी -------3.8 डिग्री सेल्सियस


    अगले 24 से 48 घंटे सर्दी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा दिन में तेज हवाएं चलेंगी। रात में बादल आने से तापमान बढ़ जाता है, दिन में धूप निकलने पर तापमान गिर जाता है। सर्द हवाएं चलने से कड़ाके की सर्दी का दौर अभी बरकरार रहेगा।
    डा.एसएन सुनील पांडेय, मौसम विज्ञानी