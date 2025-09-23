Language
    Etawah News: संदिग्ध हालातों में नवविवाहिता की फांसी लगाने से मौत, दहेज को लेकर हत्या का आरोप

    By rajiv sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:46 PM (IST)

    जसवंतनगर में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की माँ ने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतका का विवाह 16 अप्रैल 2025 को हुआ था।

    संदिग्ध हालातों में नवविवाहिता की फांसी लगाने से मौत, दहेज को लेकर हत्या का आरोप

    जागरण संवाददाता, इटावा। जसवंतनगर थाना क्षेत्र के छिमारा मार्ग पर किराए पर रह रही एक नवविवाहिता ने पति से फोन पर हुई बातचीत के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंचे स्वजन ने पति समेत ससुरालियों पर अतिरिक्त दहेज को लेकर प्रताड़ित कर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फारेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरु की।

    थाना क्षेत्र के छिमारा मार्ग पर किराए पर रह रही 22 वर्षीय शिवानी पत्नी सुमित कुमार ने सोमवार दोपहर संदिग्ध अवस्था में फांसी लगा ली। पति की सूचना पर पहुंचे मायके वाले शिवानी को तुरंत स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां डा़ वीरेंद्र सिंह ने चिकित्सा परीक्षण के बाद शिवानी को मृत घोषित कर दिया।

    पत्नी की मौत के बाद पति सुमित मौका पाकर वहां से फरार हो गया। मायकेवालों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कमरे पर जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

    इधर मृतका की मां यशोदा देवी पत्नी धनीराम निवासी मीरखपुर पुठिया ने आरोप लगाया कि 22 वर्षीय बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल 2025 को वैदपुरा के नगला सेवाराम निवासी सुमित कुमार से की थी। शादी में दान दहेज भी दिया गया था। लेकिन सुमित और ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज को बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे।

    इस बारे में थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते कुछ दिनों पूर्व बेटी को ससुरालियों ने घर से निकला दिया जिससे वह किराए पर कमरा लेकर छिमारा मार्ग पर पति के साथ रह रही थी।

    प्रभारी निरीक्षक संजय यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट एवं तहरीर के के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।