    डेंगू का कहर: युवती की मौत, माता-पिता अस्पताल में, इटावा के इस गांव में हाहाकार

    By Bhupendra Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:51 PM (IST)

    जनपद में डेंगू के रोगियों की संख्या कम बताई जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग बीमार हैं। वीरपुर गांव में डेंगू से एक युवती की मौत हो गई, जबकि उसके माता-पिता का इलाज चल रहा है। गांव में 200 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचकर रोगियों की जांच कर रही है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

    ग्राम वीरपुर में बस्ती के बीच जलभराव। जागरण

    संवादसूत्र, जागरण, निवाड़ी कलां(इटावा)। भले ही जनपद में स्वास्थ्य विभाग इस वर्ष डेंगू के रोगियों की संख्या न के बराबर होने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर लोग बीमार पड़े हुए हैं। इतना ही नहीं डेंगू से युवती की मौत हो गई जबकि उसके माता-पिता का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। गांव में 200 से अधिक लोग बुखार की चपेट में हैं, जांच कराने पर उनके डेंगू निकल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इससे अंजान बना हुआ है। गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीजों का इलाज कर रही है और दवाएं भी दी गई हैं।

    महेवा क्षेत्र के ग्राम वीरपुर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। गांव की रहने वाली 22 वर्षीय रजनी कई दिनों से डेंगू से ग्रसित थी जिससे उसकी मौत हो गई। बहन रेनू ने बताया कि रजनी कई दिनों से गांव में डेंगू का इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे आगरा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हुई। रेनू ने बताया कि उसके पिता सुरेश चंद्र और मां अंजू देवी भी डेंगू से पीड़ित हैं, जिनका इलाज आगरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।


    ग्रामीण हरीमोहन ने बताया कि उनका पुत्र अंकित डेंगू से पीड़ित है और इटावा में उसका उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि गांव में जलभराव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू तेजी से फैल रहा है। महिला द्रौपदी ने बताया कि वह भी एक सप्ताह पूर्व डेंगू से ग्रसित हुई थी, हालांकि अब उनकी तबीयत सामान्य है। उन्होंने कहा कि घर के सामने तालाब में पानी भरा हुआ है और आसपास गंदगी फैली है। गांव में अब तक एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं कराया गया है।


    शैलेश कुमारी ने बताया कि उनके घर के तीन सदस्य डेंगू से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि गांव में जलभराव की स्थिति अत्यंत गंभीर है और यदि समय रहते प्रशासन ने कदम नहीं उठाए तो बड़ी जनहानि हो सकती है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि डेंगू की रोकथाम के लिए तत्काल एंटी लार्वा छिड़काव और सफाई अभियान चलाया जाए।


    खंड विकास अधिकारी ब्रज बिहारी त्रिपाठी ने बताया कि डेंगू बुखार के फैलने की सूचना मिली है, टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक महेवा गौरव त्रिपाठी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम वीरपुर पहुंचकर रोगियों की जांच में जुट गई है, साथ ही क्षेत्र के लोगों से अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति अपने मरीज का उपचार झोलाछाप से न कराएं, सरकारी अस्पताल में उपचार कराएं।