    Delhi Blast: दिल्ली बम धमाके के बाद इटावा में अलर्ट, डीएम-एसएसपी ने स्टेशन से लेकर बाजारों में की जांच

    By Gaurav Dudeja Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:12 PM (IST)

    दिल्ली में बम धमाके के बाद इटावा में अलर्ट जारी किया गया है। डीएम और एसएसपी ने रेलवे स्टेशन तथा बाजारों में सुरक्षा का निरीक्षण किया। यात्रियों की तलाशी ली गई और पुलिस बल तैनात किया गया। खुफिया तंत्र को सक्रिय किया गया है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।

    रेलवे स्टेशन के यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों से पूछताछ करते डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल, एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव व अन्य।जागरण  

    जागरण संवाददाता, इटावा। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को एक कार में धमाका हुआ। धमाके की वजह से आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली धमाके बाद इटावा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

    दिल्ली में हुए धमाके की सूचना मिलते ही इटावा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में डीएम और एसएसपी ने रेलवे स्टेशन से लेकर बाजार में सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ भी की।

     

    दिल्ली के लालकिले के पास कार में हुए बम धमाके के बाद शासन के निर्देश पर जनपद में भी अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरु कर दिया। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा के साथ शहर के प्रमुख चौराहों पर चेकिंग शुरु कर दी गई है। रात आठ बजे डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल व एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव दल बल के साथ सड़क पर निकले और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के साथ शहर के प्रमुख बाजारों एवं चौराहों का जायजा लिया।

     

    संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के साथ वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी भी साथ रही और ट्रेनों के साथ स्टेशन पर यात्रियों व उनके सामान की बारीकी से चेकिंग की गई। इस दौरान डाग स्क्वायड भी मौजूद रहा। एसएसपी ने बताया कि शासन के निर्देश पर दिल्ली बम धमाके के बाद अलर्ट जारी किया गया है, उसी को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एएसपी नगर अभय नाथ त्रिपाठी, एडीएम अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीओ सिटी अभय नारायण राय मौजूद रहे।

     

    दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका

    धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ। धमाके की वजह से मेट्रो स्टेशन के आसपास खड़ी कारें, दुकानें तक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घटना में अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 30 से अधिक गाड़ियां आग की चपेट में आईं।