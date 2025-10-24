इटावा में दो पक्ष में भिड़े, दो को बनाया बंधक, चार घंटे तक चला हंगामा

जागरण संवाददाता, इटावा। चौबिया क्षेत्र के रम्पुरा गांव में शौच क्रिया करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और वे आपस में भिड़ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की मारपीट कर दो लोगों को एक कमरे में बंधक बना लिया। चार घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे में बंद दोनों लोगों को बाहर निकाला।

इन्दल सिंह निवासी वीना का पुत्र रोहित व उसका छोटा भाई व उसके दो दोस्त मोनू और समीर के साथ गांव की पानी की टंकी के पास शौच क्रिया के लिए गया था। वहां मौजूद लोगों ने अपना खेत बताकर मना किया। इस पर विवाद हो गया। और दोनों पक्षा में मारपीट हो गई। मोनू व संजीव मौके से भाग गए। लेकिन रोहित व उसके भाई को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पानी की टंकी में बने कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। चार घंटे हंगामा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों को मुक्त कराकर कर्री चौकी पर ले गई।