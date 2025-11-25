देवर की शादी में आगे-आगे रहीं डिंपल, रामगोपाल भी बरात में आए; यादव परिवार के विवाहोत्सव की PHOTOS
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव का विवाह लद्दाख की सेरिंग से इटावा में हुआ। डिंपल यादव ने विवाह में सक्रिय भूमिका निभाई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता एक साथ दिखे। जयमाला कार्यक्रम में सपा नेताओं और परिजनों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। लड़की पक्ष के रिश्तेदारों ने भी रस्मों में भाग लिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव का विवाह लद्दाख की सेरिंग के साथ मंगलवार को संपन्न हुआ। विवाह कार्यक्रम इटावा के सैफई में आयोजित था। विवाहोत्सव की तस्वीरें अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर की हैं।
देवर की शादी में भाभी डिंपल यादव आगे-आगे रहीं। ताऊ रामगोपाल भी बरात में पहुंचे थे। इसके साथ ही मंच के सामने विशेष वीआईपी सोफे लगाए गए थे, जिन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के दिग्गज नेता एक साथ बैठे दिखाई दिए।
मंगलवार दोपहर करीब एक बजे महोत्सव पंडाल के मुख्य मंच पर जयमाला का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, परिजनों और लद्दाख से आए मेहमानों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। लड़की पक्ष से आए रिश्तेदार भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने परंपरागत तरीके से रस्मों में सहभागिता निभाई।
50 हजार लोगों के लिए बना भोजन
करीब 50 हजार लोगों के लिए वैसा ही भोजन तैयार किया गया, जैसा परिवार की सभी बड़े समारोहों में बनाया जाता रहा है। पूरे पंडाल में इटावा के मशहूर मट्ठा आलू और कद्दू की सब्जी, देसी घी की गर्म पूड़ी, मीठे में इमरती और रसगुल्ला, साथ ही मटर–पनीर, छोले और चावल की खुशबू बसी रही।
विवाह भोज की जिम्मेदारी आगरा और फिरोजाबाद के उन प्रसिद्ध हलवाई परिवारों को सौंपी गई, जो वर्षों से मुलायम परिवार के कार्यक्रमों में पकवान बनाते आए हैं। पूरे 15 दिन पहले से सारा पकवान सामग्री ब्लाक परिसर में तैयार की जा रही थी। आटा, दाल, घी, शक्कर, सूखे मेवे और सब्जी मसाले बड़े-बड़े स्टोर में जमा किए गए थे।
भोजन की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैफई ब्लाक के समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं, जिन्हें उन्होंने प्रभावी तरीके से निभाया। भोजन वितरण से लेकर बैठने और पंडाल प्रबंधन तक सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संचालित किया गया।
यूपी के कई नेता मौजूद रहे
समारोह में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रो. रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री बलराम सिंह यादव, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
विवाह समारोह की सबसे बड़ी चर्चा पूर्वांचल से आए सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी और पूर्व सांसद डीपी यादव आकर्षण का केंद्र बने रहे। इन तीनों को देखने और सेल्फी लेने के लिए लोगों की होड़ लगी रही। भीड़ लगातार उनकी तरफ खिंचती रही और पंडाल में उत्सुकता का माहौल बना रहा।
