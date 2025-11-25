देवर की शादी में आगे-आगे रहीं डिंपल, रामगोपाल भी बरात में आए; यादव परिवार के विवाहोत्सव की PHOTOS

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव का विवाह लद्दाख की सेरिंग के साथ मंगलवार को संपन्न हुआ। विवाह कार्यक्रम इटावा के सैफई में आयोजित था। विवाहोत्सव की तस्वीरें अखिलेश यादव ने एक्स पर शेयर की हैं।

देवर की शादी में भाभी डिंपल यादव आगे-आगे रहीं। ताऊ रामगोपाल भी बरात में पहुंचे थे। इसके साथ ही मंच के सामने विशेष वीआईपी सोफे लगाए गए थे, जिन पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के दिग्गज नेता एक साथ बैठे दिखाई दिए।

मंगलवार दोपहर करीब एक बजे महोत्सव पंडाल के मुख्य मंच पर जयमाला का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, परिजनों और लद्दाख से आए मेहमानों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। लड़की पक्ष से आए रिश्तेदार भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने परंपरागत तरीके से रस्मों में सहभागिता निभाई।