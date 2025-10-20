Language
    सैफई में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, 2027 का चुनाव तय करेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य

    By Vishwanath Pratap Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    सैफई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करेगा और जनता के हितों की रक्षा के लिए पार्टी को एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। 

    Hero Image

    सैफई में सपा कार्यालय पर मौजूद राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। जागरण

    संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई(इटावा)। दीपावली के शुभ अवसर पर सोमवार को सैफई गांव समाजवादी रंग में रंगा नजर आया। प्रदेश के कोने-कोने से आए हजारों कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य और संविधान की रक्षा का चुनाव होगा।

    अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का संघर्ष उन ताकतों से है जो लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करना चाहती हैं। जनता के अधिकारों और असली मुद्दों की रक्षा के लिए सपा की सरकार का बनना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब हर स्तर पर संगठन को मजबूत करें, जनता के बीच जाएं और समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं। वे दिन भर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले।


    पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन जिला पंचायत स्तर पर संगठन की भूमिका निर्णायक रहेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संगठन की मजबूती और जनता से संवाद बढ़ाने का अवसर है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद आदित्य यादव और विधायक तेज प्रताप यादव ने प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और दीपावली की बधाई दी।


    कथावाचक मुकुट बिहारी शास्त्री, जिनका हाल ही में अपमान किए जाने का मामला सुर्खियों में रहा था, को भी मंच पर सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया। उन्होंने हारमोनियम पर समाजवादी गीत प्रस्तुत कर माहौल में जोश भर दिया। पार्टी कार्यालय के अंदर युवा कलाकारों ने समाजवादी गीतों पर प्रस्तुति दी, जिससे वातावरण उत्साह और उमंग से भर गया। बाहर कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें लगी रहीं, हर कोई उनसे मिलने और दीपावली की शुभकामनाएं देने को आतुर था।


    इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव, सांसद जितेंद्र दोहरे, विधायक प्रदीप यादव, विधायक आशु मलिक, पूर्व राज्य मंत्री अशोक यादव, नगर पालिका भरथना के चेयरमैन अजय यादव गुल्लू, राजकीय ठेकेदार राजवीर सिंह यादव (नगला तेज) बलवीर सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष यूपी जल निगम वेलफेयर एसोसिएशन, आनंद यादव बबलू जिला सचिव, प्रदीप आढ़तिया महौला, चंदगीराम यादव प्रधान, गनेश फौजी, भारत सिंह खदरी उपस्थित रहे।