सैफई में अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, 2027 का चुनाव तय करेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य

संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई(इटावा)। दीपावली के शुभ अवसर पर सोमवार को सैफई गांव समाजवादी रंग में रंगा नजर आया। प्रदेश के कोने-कोने से आए हजारों कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारी पार्टी कार्यालय पर एकत्र हुए, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य और संविधान की रक्षा का चुनाव होगा।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का संघर्ष उन ताकतों से है जो लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करना चाहती हैं। जनता के अधिकारों और असली मुद्दों की रक्षा के लिए सपा की सरकार का बनना जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब हर स्तर पर संगठन को मजबूत करें, जनता के बीच जाएं और समाजवादी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएं। वे दिन भर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले।



पंचायत चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन जिला पंचायत स्तर पर संगठन की भूमिका निर्णायक रहेगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव संगठन की मजबूती और जनता से संवाद बढ़ाने का अवसर है। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, सांसद आदित्य यादव और विधायक तेज प्रताप यादव ने प्रदेशभर से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और दीपावली की बधाई दी।



कथावाचक मुकुट बिहारी शास्त्री, जिनका हाल ही में अपमान किए जाने का मामला सुर्खियों में रहा था, को भी मंच पर सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया। उन्होंने हारमोनियम पर समाजवादी गीत प्रस्तुत कर माहौल में जोश भर दिया। पार्टी कार्यालय के अंदर युवा कलाकारों ने समाजवादी गीतों पर प्रस्तुति दी, जिससे वातावरण उत्साह और उमंग से भर गया। बाहर कार्यकर्ताओं की लंबी कतारें लगी रहीं, हर कोई उनसे मिलने और दीपावली की शुभकामनाएं देने को आतुर था।