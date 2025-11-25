अखिलेश के चचेरे भाई सात फेरों में बंधे, लद्दाख से आए रिश्तेदारों की मौजूदगी में परंपरागत अंदाज में हुआ विवाह

जागरण संवाददाता, इटावा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव मंगलवार को सात फेरों के पवित्र बंधन में बंध गए। सैफई में पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार और परिवार की पुरानी मर्यादाओं के अनुरूप विवाह की सभी रस्में सम्पन्न हुईं। विवाह समारोह में सैफई महोत्सव पंडाल से लेकर निर्माणाधीन इंटर कॉलेज परिसर तक दिनभर उल्लास और रौनक का वातावरण बना रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मंगलवार दोपहर करीब एक बजे महोत्सव पंडाल के मुख्य मंच पर जयमाला का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, परिजनों और लद्दाख से आए मेहमानों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। लड़की पक्ष से आए रिश्तेदार भी मंच पर मौजूद रहे और उन्होंने परंपरागत तरीके से रस्मों में सहभागिता निभाई।



विवाह स्थल पर पारिवारिक महिलाओं की बड़ी संख्या मौजूद रही, जिन्होंने सभी रस्में विधिविधान के साथ सम्पन्न कराईं। बारात भी पूरी तरह परंपरागत अंदाज में निकाली गई। ढोल-नगाड़ों और शहनाई की धुन पर बारातियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सात फेरों की रस्म अखिलेश यादव के निर्माणाधीन इंटर कॉलेज परिसर में सम्पन्न हुई, जहां दूल्हा-दुल्हन ने परिवार की परंपरा के अनुसार फेरे लिए।



आर्यन यादव की शादी लद्दाख की निवासी सेरिंग से हुई है, जो दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रही हैं। सेरिंग के पिता लद्दाख के प्रतिष्ठित कारोबारी एवं ठेकेदार हैं। विवाह में लड़की पक्ष के कई सदस्य लद्दाख से सैफई पहुंचे और समारोह में शामिल रहे।