हादसों से निपटने के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फायर ब्रिगेड समेत 4 जवान तैनात, पेट्रोलिंग वाहनों पर लगेगा GPS

संवाद सूत्र, जागरण इटावा। आगरा- लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर जनपद में थाना ऊसराहार क्षेत्र के अंतर्गत बनी कुदरैल चौकी पर सुरक्षा की दृष्टि से फायर ब्रिगेड की गाड़ी तैनाती कर दी गई है। फायर ब्रिगेड मशीन के साथ चार जवान भी तैनात किए गए हैं, जिससे एक्सप्रेस-वे पर वाहनों में आग लगने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके जिससे कोई बड़ी घटना या अनहोनी से बचा जा सके।



बताते चलें कि यमुना एक्सप्रेस-वे पर पिछले सप्ताह हुई हृदय विदारक व दर्दनाक घटना में एक दर्जन से ऊपर लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर बीते चार दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग कर लगातार जरूरी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं।

ताकि हादसों पर लगाम लग सके और वाहन चालक यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित सड़क मार्ग पर अपनी यात्रा कर सकें। इसे लेकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर जनपद में बनी कुदरैल चौकी पर फायर ब्रिगेड के चार जवानों सहित गाड़ी की तैनात की गई है।



चौकी इंचार्ज कुदरैल बृजकिशोर ने बताया कि कानपुर आईजी के निर्देश पर भरथना से फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक्सप्रेस-वे की चौकी कुदरैल पर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात कर दी गई है।

बताया कि 30 से 40 किलोमीटर की एरिया में अगर कोई घटना होती है, तो फायर ब्रिगेड गाड़ी जवानों के साथ चौकी से तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना होगी और कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच जाएगी जिससे कि कोई भी बड़ी घटना को रोका जा सके।