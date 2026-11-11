Etawah Expressway Accident: बहन से तिलक कराने हसरत रह गई अधूरी, भाईदूज पर 4 भाइयों की एक साथ उजड़ गई जिंदगी

जागरण संवाददाता, इटावा। भाईदूज पर बहन से तिलक कराने जा रहे चार भाइयों की खुशियां आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे में मातम में बदल गईं। कार-मिनी ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चौबिया थाना क्षेत्र के नगला सवी पूर्वी गांव के पास मंगलवार दोपहर भीषण सड़क हादसा हुआ। इसमें तीन भाइयों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल चौथे भाई हरिओम चौहान ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बुधवार देर रात करीब दो बजे आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई में उनकी सांसें थम गईं।

मृतकों में तीन सगे भाई और उनका एक मौसेरा भाई शामिल है। वहीं, कार में सवार दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। सभी लोग भाईदूज पर बहन से तिलक कराने लिए अपने पैतृक गांव सहार बिधूना औरैया जा रहे थे।

अर्टिगा कार मिनी ट्रक में पीछे से घुस गई थी मंगलवार को एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 118 के पास आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही एक नई अर्टिगा कार मिनी ट्रक में पीछे से घुस गई थी। हादसे में कार चला रहे आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के बोदला मुहल्ला निवासी 22 वर्षीय मोहित चौहान, उनके 26 वर्षीय भाई गोविंद और मौसेरे भाई विकास की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि तीसरे सगे भाई हरिओम को गंभीर हालत में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की टीम लगातार उनका उपचार कर रही थी, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

10 दिन पहले खरीदी थी कार फुफेरे भाई रिंकू के मुताबिक, मोहित ने करीब 10 दिन पहले ही किराये पर चलाने के लिए नई अर्टिगा कार खरीदी थी। चारों भाई बोदला आगरा से उसी नई कार से बहन से तिलक कराने पैतृक गांव के लिए सुबह 11 बजे सहार कोतवाली बिधूना औरैया के लिए निकले थे। उन्हें दीवाली पर चाचा के बेटे राहुल के साथ हुई मारपीट के बाद उसे भी देखने जाना था।

पैतृक गांव जा रहे थे सभी पुलिस व स्वजन के अनुसार घटना स्थल से दो किलोमीटर पहले बरालोकपुर लोकपुरा गांव में गोविंद, मोहित व हरिओम की सगी बहन रहती है। घटना से कुछ समय पहले बहन का फोन भी आया था। तीनों ने पहले वहां जाने का मन बनाया लेकिन फिर सीधे पैतृक गांव की ओर बढ़ गए और दो किलोमीटर निकलते ही उनके साथ यह हादसा हो गया। भाई व अन्य स्वजन का कहना था कि यदि वह लोकपुर बरालोकपुर बहन के घर चले जाते तो यह हादसा न होता और चारों जीवित होते।