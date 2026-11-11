कभी डकैतों का था खौफ, अब तेंदुओं और लकड़बग्घों का बढ़ रहा कुनबा; चंबल घाटी में 100 के करीब पहुंची इनकी संख्या

देशराज यादव, चकरनगर (इटावा)। चंबल घाटी, जो कभी डकैतों के लिए पहचानी जाती थी, अब वन्यजीवों की मौजूदगी से नई पहचान बना रही है। यहां पहले से करीब 100 तेंदुए हैं और लकड़बग्घों की संख्या भी 100 के आसपास पहुंच गई है। चंबल सैंक्चुअरी विभाग इसे क्षेत्र के पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए शुभ संकेत मानता है।

19 अक्टूबर को चकरपुरा निवासी विष्णु सेंगर ने सुबह भरेह गांव के पास भारेश्वर मंदिर के नीचे मुख्य सड़क पार करते एक लकड़बग्घे को देखा। उसके मुंह में शिकार था। सेंगर ने उसे कैमरे में कैद कर लिया। भरेह-चकरपुरा और अमदापुर ही नहीं, इमलिया, पहलन, हरौली बहादुरपुर, कांयछी, छिवरौली, गौहानी, खिरीटी, रनिया, जगतौली, फूटाताल, नगला पिलुआ, डिभौली, सहसों, नदा, मिटहटी, चंद्रहंसपुरा, सोनेपुरा, विंडवा कला, बिठौली अनैठा, शेरगढ़ कचहरी और चौरैला समेत सैंक्चुअरी के 90 किमी के क्षेत्र में कई गांवों के आसपास लकड़बग्घे अक्सर दिखाई देते हैं।

आम बोलचाल में इसे जरख या धारीदार लकड़बग्घा कहा जाता है। देश में प्राकृतिक रूप से इसी प्रजाति का लकड़बग्घा पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मरे हुए जानवरों का मांस खाता है और जंगल को साफ रखने के साथ पर्यावरण संतुलन में मदद करता है। सामान्य तौर पर यह मनुष्यों से दूर रहता है और उन्हें देखकर किनारा कर जाता है। पारिस्थितिक संतुलन के लिए यह कमजोर, बीमार या बूढ़े शाकाहारी जानवरों का शिकार भी करता है।

चंबल सैंक्चुअरी विभाग के अनुसार, पूरी चंबल घाटी में लकड़बग्घों की संख्या करीब 100 हो सकती है। बीहड़ के वन क्षेत्र में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। मध्यप्रदेश और राजस्थान के जंगलों से वन्यजीव यहां पहुंच रहे हैं और क्षेत्र में इनका कुनबा बढ़ रहा है। विभाग इसे बड़ी सफलता मानता है।