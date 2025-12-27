Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी पुलिस की जीप में बैठकर बनाई युवक ने रील, वायरल होने पर पहुंचा जेल; Police ने की युवाओं से अपील

    By Anil Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:01 AM (IST)

    एटा के सकीट क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक युवक को पुलिस की खाली जीप में बैठकर रील बनाना महंगा पड़ गया। युवक ने यह रील इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी जागरण, सकीट। क्षेत्र में रील बनाने का खुमार युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के लिए युवा नियम-कानून की परवाह किए बिना लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो उन्हें भारी पड़ रही हैं। इसी तरह का एक मामला क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर से सामने आया है, जहां एक युवक ने खड़ी पुलिस जीप में बैठकर रील बनाई और उसे वायरल कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस की गाड़ी में रील बनाना पड़ा भारी, युवक गिरफ्तार

    रील का वीडियो जैसे ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस तत्काल हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार यह कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पुलिस की छवि को भी धूमिल करता है।

    खाली जीप में बैठकर बनाया था वीडियो

    थाना प्रभारी विदेश राठी ने बताया कि ग्राम दौलतपुर निवासी अवनीश पुत्र गौरी शंकर द्वारा खाली खड़ी पुलिस जीप में बैठकर वीडियो बनाया गया था, जिसे वायरल किया गया। मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना स्तर से वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने युवाओं से कहा है कि रील बनाने के चक्कर में कानून का उल्लंघन न करें। लोकप्रियता पाने की होड़ में की गई लापरवाही भविष्य में गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है।