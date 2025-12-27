यूपी पुलिस की जीप में बैठकर बनाई युवक ने रील, वायरल होने पर पहुंचा जेल; Police ने की युवाओं से अपील

संवाद सहयोगी जागरण, सकीट। क्षेत्र में रील बनाने का खुमार युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के लिए युवा नियम-कानून की परवाह किए बिना लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो उन्हें भारी पड़ रही हैं। इसी तरह का एक मामला क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर से सामने आया है, जहां एक युवक ने खड़ी पुलिस जीप में बैठकर रील बनाई और उसे वायरल कर दिया।

पुलिस की गाड़ी में रील बनाना पड़ा भारी, युवक गिरफ्तार रील का वीडियो जैसे ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस तत्काल हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार यह कृत्य न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पुलिस की छवि को भी धूमिल करता है।