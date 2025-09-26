जलती चिता से शव निकालकर ले गई पुलिस, मायकेवालों ने लगाया था इलाज में लापरवाही का आरोप

मलावन के सोहार गांव में प्रसव के बाद एक महिला की मृत्यु हो गई। मायके वालों ने ससुरालियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, एटा। मलावन थाना क्षेत्र के गांव सोहार निवासी महिला की प्रसव के बाद मृत्यु हो गई। आगरा उपचार के दौरान हुई महिला की मृत्यु की जानकारी पाते ही मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने ससुरालियों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामलेक की जानकारी पुलिस को दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रूकवाते हुए चिता से शव को बाहर निकलवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह है पूरा मामला थाना मलावन क्षेत्र के गांव सोहार निवासी 35 वर्षीय पिंकी को 21 सितंबर को प्रसव हुआ था। जिसके दौरान महिला ने बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई। साथ ही प्रसव के कुछ समय बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया। महिला की हालत बिगड़ने पर स्वजन ने उसे आगरा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। इस पर स्वजन शव को लेकर गांव पहुुंच गए।

महिला की उपचार के दौरान हुई मृत्यु की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी सोंहार पहुंचे। जहां मायके पक्ष के लोग ससुरालियों पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। जबकि ससुरालीजनों ने महिला के शव को चिता में अंतिम संस्कार के लिए रख लिया। उसी समय मायके वालों ने मामले की शिकायत मलावन पुलिस से की।