Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी पुलिस का 'गालीबाज' दारोगा लाइन हाजिर, अलीगंज में राहगीर को धमकाने और पीटने का वीडियो हुआ था वायरल

    By Vinay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:31 AM (IST)

    एटा के अलीगंज में एक सब-इंस्पेक्टर का राहगीर से गाली-गलौज और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एसआई तबादले का डर न होने की ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा। थाना अलीगंज में तैनात एसआई का एक राहगीर के साथ गाली गलौज करने का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो गया। जिसमें एसआई युवक को गाली गलौज करने के साथ ही तबादला का डर न हाेने की बात कहते हुए युवक का धमका रहे हैं। इतना ही नहीं एसआई ने युवक के साथ मारपीट भी कर दी। प्रसारित हुए वीडियो पर एएसपी ने संज्ञान लिया और एसआई को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। प्रकरण की जांच भी शुरू कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रसारित वीडियो पर की गई कार्रवाई, अलीगंज के पड़ाव में हुई घटना


    थाना अलीगंज क्षेत्र के पडाव में पुलिस कर्मी एक राहगीर से गाली गलौज करते हुए बाचतीत करते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जिसमें एसआई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तबादला होने का डर न होने की बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं गाली गलौज करने के साथ एसआई ने युवक के गांव बताते ही उसके साथ मारपीट भी कर दी।

    वीडियो कर दिया था वायरल

    इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया। जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। प्रसारित हुए वीडियो पर शुक्रवार रात को एएसपी ने संज्ञान लिया। इसके बाद एसआई सुरेंद्र को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इस तरह से प्रसारित वीडियो पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों में खलबली मची हुई है।

    एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद एसआई को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है।