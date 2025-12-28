यूपी पुलिस का 'गालीबाज' दारोगा लाइन हाजिर, अलीगंज में राहगीर को धमकाने और पीटने का वीडियो हुआ था वायरल

जागरण संवाददाता, एटा। थाना अलीगंज में तैनात एसआई का एक राहगीर के साथ गाली गलौज करने का इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो गया। जिसमें एसआई युवक को गाली गलौज करने के साथ ही तबादला का डर न हाेने की बात कहते हुए युवक का धमका रहे हैं। इतना ही नहीं एसआई ने युवक के साथ मारपीट भी कर दी। प्रसारित हुए वीडियो पर एएसपी ने संज्ञान लिया और एसआई को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। प्रकरण की जांच भी शुरू कराई है।

प्रसारित वीडियो पर की गई कार्रवाई, अलीगंज के पड़ाव में हुई घटना

थाना अलीगंज क्षेत्र के पडाव में पुलिस कर्मी एक राहगीर से गाली गलौज करते हुए बाचतीत करते वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जिसमें एसआई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तबादला होने का डर न होने की बातचीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं गाली गलौज करने के साथ एसआई ने युवक के गांव बताते ही उसके साथ मारपीट भी कर दी।

वीडियो कर दिया था वायरल इस पूरे घटनाक्रम का किसी ने वीडियो बना लिया। जिसे बाद में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। प्रसारित हुए वीडियो पर शुक्रवार रात को एएसपी ने संज्ञान लिया। इसके बाद एसआई सुरेंद्र को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। इस तरह से प्रसारित वीडियो पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मियों में खलबली मची हुई है।