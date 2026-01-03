Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Board Exam 2026: हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी, नोट करें डेट

    By Yogesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:39 AM (IST)

    एटा में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 8 से 21 जनवरी तक आयोजित होंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के तहत ये परीक्षाएं व्यवस ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुपालन में इस बार सभी माध्यमिक स्कूलों में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड परीक्षा व्यवस्थित ढंग से आयोजित की जाएगी। परीक्षा आयोजन के नाम पर औपचारिकता या फर्जीबाड़ा नहीं चलेगा।

    जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा परीक्षाओं का व्यवस्थित संचालन करने के निर्देश के साथ परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। सभी माध्यमिक स्कूलों में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की प्री बोर्ड परीक्षा आठ जनवरी से प्रारंभ होकर 21 जनवरी तक आयोजित कराए जाने का कार्यक्रम जारी किया गया है।

    आठ जनवरी से शुरू होकर विद्यालय स्तर पर 21 तक आयोजित की जाएगी परीक्षा

    बता दें कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा प्रस्तावित है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टिगत परीक्षार्थियों की परीक्षा पूर्व बेहतर तैयारी तथा कमियों में सुधार का अवसर प्री बोर्ड परीक्षा आयोजन के द्वारा मिल सकेगा। इस साल प्री बोर्ड परीक्षा को बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर विभाग द्वारा कराई जाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र स्कूल स्तर पर तैयार कराए जाने के बजाय इस बार प्रश्न पत्र की व्यवस्था स्वयं विभाग द्वारा की गई है। विभाग ने सभी स्कूलों को प्रश्न पत्र का वितरण दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कर दिया।

    पांच जनवरी तक है शीतकालीन अवकाश

    फिलहाल पांच जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा आठ जनवरी से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. इंद्रजीत ने बताया है कि जो भी प्रश्न पत्र स्कूलों को उपलब्ध कराए गए हैं उन्हीं के द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। 21 जनवरी को परीक्षा का समापन होगा। सभी विद्यालय प्री बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परीक्षार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास करें। परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और नकलविहीन तरीके से संपन्न कराया जाए।

    डॉ. इंद्रजीत ने बताया, कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों में जो भी सुधार की जरूरत हो उसके संबंध में विशेष शिक्षक अपने स्तर से प्रयास करेंगे। उन्होंने सभी प्रधानाचार्य को परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए व्यवस्थित ढंग से परीक्षाओं का आयोजन करने को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के दौरान विभाग की टीम द्वारा पर्यवेक्षण कराया जाएगा तथा परीक्षा आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही पाई गई तो इसके लिए प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। जिन स्कूलों द्वारा अभी तक प्रश्नपत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं वह तत्काल प्राप्त करना सुनिश्चित करें।