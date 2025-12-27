Language
    वीबी जी राम जी योजना: 100 दिन के बजाय अब मजदूरों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार; एटा में जागरुकता अभियान

    By Vinay Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:09 PM (IST)

    मनरेगा का नाम बदलकर अब 'वीबी जी राम जी' योजना हो गया है, जिसके तहत श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार के दिनों में वृद्धि की गई है। पहले 100 दिन के बजाय अब ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, एटा: मनरेगा का नाम बदलने के साथ ही सरकार ने श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार के दिवसों में भी बदलाव किया है। जिसमें वीबी जी राम जी में अब 125 दिन तक मजदूरों को रोजगार मिलेगा। जबकि मनरेगा के वक्त सौ दिन का रोजगार मजदूरों को मिलता था। ऐसे में रोजगार के दिन बढ़ने से मजदूरों को काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्हें दूसरे काम के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा।

    लोगों को अधिक दिनों तक मिलेगा रोजगार

    सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए अधिक जोर दे रही है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में वीबी जी राम जी योजना पर फोकस किया जा रहा है। उसी को लेकर हाल ही में सरकार ने मजदूरों के रोजगार वाले दिनों में बढोत्तरी की है। पहले मनरेगा के वक्त मजदूर को सौ दिन रोजगार देने की गारंटी थी, मगर अब नाम बदलने के साथ ही सरकार ने रोजगार के दिनों में भी बढोत्तरी की है, जिसमें अब वीबी जी राम जी योजना से मजदूरों को 125 दिन तक का रोजगार देना ही होगा।

    जागरूकता के लिए आयोजित हो रही बैठकें

    इस तरह से रोजगार के 25 दिन बढ़ने से मजदूराें को काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्हें इतने दिनों तक दूसरे काम काज के लिए इधर उधर भागना नहीं होगा। आदेश जारी होने के बाद विभागीय अधिकारी इसका प्रचार प्रसार लोगों में करा रहे हैं। वहीं मुख्य विकास अधिकारी डा. नागेंद्र नारायण मिश्र ने बताया कि योजना में रोजगार के दिनों में बढोत्तरी की गई है। जिससे मजदूरों को काफी हद तक राहत मिलेगी।