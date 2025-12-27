वीबी जी राम जी योजना: 100 दिन के बजाय अब मजदूरों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार; एटा में जागरुकता अभियान

जागरण संवाददाता, एटा: मनरेगा का नाम बदलने के साथ ही सरकार ने श्रमिकों को मिलने वाले रोजगार के दिवसों में भी बदलाव किया है। जिसमें वीबी जी राम जी में अब 125 दिन तक मजदूरों को रोजगार मिलेगा। जबकि मनरेगा के वक्त सौ दिन का रोजगार मजदूरों को मिलता था। ऐसे में रोजगार के दिन बढ़ने से मजदूरों को काफी हद तक राहत मिलेगी। उन्हें दूसरे काम के लिए इधर उधर भटकना नहीं होगा।

लोगों को अधिक दिनों तक मिलेगा रोजगार सरकार लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए अधिक जोर दे रही है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में वीबी जी राम जी योजना पर फोकस किया जा रहा है। उसी को लेकर हाल ही में सरकार ने मजदूरों के रोजगार वाले दिनों में बढोत्तरी की है। पहले मनरेगा के वक्त मजदूर को सौ दिन रोजगार देने की गारंटी थी, मगर अब नाम बदलने के साथ ही सरकार ने रोजगार के दिनों में भी बढोत्तरी की है, जिसमें अब वीबी जी राम जी योजना से मजदूरों को 125 दिन तक का रोजगार देना ही होगा।