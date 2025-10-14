बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज से नौकरी, सरकारी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

जागरण संवाददाता, एटा। बेसिक शिक्षा विभाग में कूट रचित तरीके से फर्जी दस्तावेज बनवाकर नौकरी पाने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर मामले में संबंधित शिक्षक के विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

पहले ही की जा चुकी है बर्खास्तगी की कार्रवाई

यह बता दें कि निधौलीकलां क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला खिल्ली पर नियुक्त रहे प्रधानाध्यापक शशिकांत शर्मा पुत्र राज बहादुर निवासी महाराणा प्रताप नगर की विभाग को फर्जी अभिलेखों से नौकरी पाने की शिकायत की गई थी। इसी शिकायत पर विभाग द्वारा जांच कराई गई तो उनके हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाये गए।