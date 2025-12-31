Language
    निधौली कलां-मनौरा होकर लक्ष्मणपुर तक चलेगी रोडवेज बस, रोडवेज अधिकारियों ने रूट का सर्वे कराने के बाद लिया फैसला

    By Anil Kumar Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:44 PM (IST)

    ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधा बढ़ाने के लिए परिवहन निगम ने निधौली कलां से मनौरा होते हुए लक्ष्मणपुर तक रोडवेज बस सेवा शुरू करने का निर्णय ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, एटा। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्याओं को दूर करने के लिए परिवहन निगम की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। निधौली कलां से मनौरा होते हुए लक्ष्मणपुर तक रोडवेज बस सेवा शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब तक परिवहन के लिए निजी साधनों या असुविधाजनक संधनों पर निर्भर रहना पड़ता था।

    परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार शासन के निर्देश पर पिछले दिनों इस रूट का सर्वे कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट में इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या अधिक होने और बस सेवा की लंबे समय से मांग होने की बात सामने आई। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए रोजाना जिला मुख्यालय व अन्य कस्बों में जाना पड़ता है, लेकिन नियमित बस सेवा न होने से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। इसी को देखते हुए इस रूट को फाइनल कर बस संचालन की स्वीकृति दी गई है।

    ग्रामीणों ने फैसले का किया स्वागत

    जनपद मुख्यालय से निधौली कलां, मनौरा और लक्ष्मणपुर तक बस चलाने का ग्रामीणों ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष देवलाल लोधी का कहना है कि रोडवेज बस चलने से सफर सस्ता, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। खासकर छात्र छात्राओं, बुजुर्गों और महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी।

    एआरएम नरेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि जल्द ही बस संचालन की समय सारणी तय कर दी जाएगी। बसों की संख्या और फेरे यात्रियों की मांग के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। निगम की कोशिश है कि ग्रामीण इलाकों को भी बेहतर परिवहन सुविधा से जोड़ा जाए, ताकि लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।