    Navratri 2025: अष्टमी को माता रानी के मंदिरों में उमड़े भक्त, महागौरी की हुई पूजा

    By pravesh dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:07 PM (IST)

    एटा में नवरात्रि पर्व के दौरान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने माता महागौरी की पूजा-अर्चना की और व्रत रखा। मंदिरों में जलाभिषेक किया गया जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। अष्टमी के दिन कन्या भोज भी कराया गया। शहर में कई स्थानों पर हवन-यज्ञ और देवी जागरण के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें श्रद्धालुओं ने खूब आनंद उठाया।

    अष्टमी को मातारानी के मंदिरों में उमड़ी भीड़, महागौरी की हुई पूजा।

    जागरण संवाददाता, एटा। माता के मंदिरों में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नवरात्र पर्व के नवमें दिन श्रद्धालुओं ने माता महागौरी के आठवें स्वरूप की पूजा अर्चना कर व्रत रखा तथा मंदिरों में जलाभिषेक भी किया। इस मध्य घंटे-घड़ियालों के बीच और माता के भजनों से वातावरण मातामय बना रहा।

    नवमी के दिन बुधवार को भी श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ कन्या लांगुरा को भोजन कराएंगे। जगह-जगह धार्मिक आयोजन और अन्य कार्यक्रमों की भी धूम रही। सुबह से ही माता के मंदिरों पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। व्रत रखने वाले अधिकांश भक्तों ने अष्टमी व्रत रख पूजा अर्चना के लिए माता के दरबार की ओर रुख किया।

    यहां पूजा अर्चना और भक्ति का सिलसिला चलता रहा। माता के अभिषेक पूजन के साथ-साथ उनका श्रंगार तथा चुनरी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ दिखाई दी। कुछ श्रद्धालुओं ने अष्टमी को ही कन्या भोज कराते हुए पूजा अर्चना की। ठंडी सड़क स्थित काली मंदिर, पथवारी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, जनता दुर्गा मंदिर, शांतिनगर, श्रंगार नगर, इंद्रपुरी, संतोष नगर, पुरानी बस्ती, रेवाड़ी मुहल्ला, भगीपुर, बनगांव स्थित देवी मंदिरों में लागुंरियां व देवी के भजनों व छंदों की धूम मची रही।

    जहां महिलाओं ने नाच गाकर माता को मनाया। ठंडी सड़क पर प्रसाद वितरित किया गया। शहर में ही कई स्थानों पर हवन-यज्ञ तथा धार्मिक आयोजनों में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आई। जिले के अलीगंज, जैथरा, राजा का रामपुर, सकीट, मलावन, रिजोर, मारहरा, मिरहची, अवागढ़, जलेसर, निधौली कलां आदि कस्बाई क्षेत्रों में भी माता के मंदिरों पर श्रद्धा का अतिरेक दिखाई दिया।

    दे वी जागरण में रातभर झूमे लोग देवी जागरण में रातभर लोग झूमते रहे। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कटरा मुहल्ला, रैवाड़ी मुहल्ला, श्याम नगर, अवंतीबाई नगर आदि स्थानों पर देवी जागरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने आर्केस्ट्रा पर भजनों का आनंद उठाया। श्रद्धालु रातभर झूमते रहे। सुबह के समय माता महारानी की आरती हुई और प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान माहौल उत्साहपूर्ण रहा।