चार घंटे तक तार पर लटकी रही युवक की डेड बॉडी, मदद के लिए गांव वाले बुलाते रहे अधिकारी; जेसीबी से उतारा शव

एटा के ककरावली गांव में बिजली ठीक करने खंभे पर चढ़े 40 वर्षीय श्याम सिंह की करंट लगने से मौत हो गई। शव चार घंटे तक खंभे पर लटका रहा। ग्रामीणों की मांग पर विधायक और तहसीलदार के पहुंचने के बाद जेसीबी से शव को उतारा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के भाई की भी पहले करंट से मौत हो चुकी है।

जागरण संवाददाता, एटा। थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव ककरावली में शनिवार शाम 40 वर्षीय युवक फाल्ट ठीक करने के लिए खंभे पर चढ़ गया। उसी दौरान करंट की चपेट में आकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव खंभे और तारों पर चार घंटे तक लटका रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीण अधिकारियाें को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। बाद में मारहरा विधायक वीरेंद्र लोधी और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। इसके बाद जेसीबी के जरिए युवक का शव नीचे उतारा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिजली ठीक करना जानता था युवक थाना पिलुआ क्षेत्र के गांव ककरावली निवासी 40 वर्षीय श्यामसिंह बिजली ठीक करना जानते थे। शनिवार शाम को ककरावली गांव में बिजली खराब हो गई थी। जिसे ठीक करने के लिए युवक पांच बजे खंभे पर चढ़ गया। फाल्ट ठीक करते अचानक तारों में आ रहा करंट लग गया जिसकी चपेट में आकर युवक की मृत्यु हो गई और शव ताराें पर लटक गया। इसके बाद युवक का शव खंभे पर चार घंटे तक लटकता रहा।

लोग अधिकारियों को बुलाने की करते रहे मांग लोग जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। इसकी जानकारी होने पर थाना पिलुआ पुलिस के साथ ही मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी मौके पर पहुंच गए। जहां उन्होंने पीड़ित परिवार के लोगों को ढांढस बंधाते हुए उन्हें हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। ग्रामीण मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहीं लोगों के शांत होने पर पुलिस ने जेसीबी मशीन को मौके पर बुलाया। जिसकी मदद से पुलिस ने खंभे से युवक के शव को उतरवाया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे स्वजन ने बताया कि मृतक तीन भाइयों में बीच का था। जिसके दाे बच्चे हैं। वहीं थाना प्रभारी पिलुआ प्रेमपाल सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता ओपी पाल ने बताया कि मृतक युवक विभाग में कार्यरत नहीं थे। मामले की जांच कराई जा रही है।