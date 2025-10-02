Language
    एटा में नहीं थम रहा बीमारियों का प्रकोप, हार्ट अटैक, शुगर-बीपी से दो लोगों की मौत

    By Anil Kumar Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:06 PM (IST)

    एटा में बीमारियों का कहर जारी है जहाँ हार्ट अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई और बीपी-शुगर से पीड़ित एक बुजुर्ग ने अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया। संचारी वार्ड में चार डेंगू और दो मलेरिया के मरीज़ भर्ती हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने और मच्छरों से बचाव करने की अपील कर रहे हैं ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।

    हार्टअटैक व शुगर-बीपी से दो की मौत। जागरण

    जागरण संवाददाता, एटा । बीमारियों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। हार्टअटैक से एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि एक वृद्ध की बीपी-शुगर से पीड़ित होने के चलते तबियत खराब होने पर मेडिकल कालेज लाया गया, लेकिन रास्ता में ही दम तोड़ दिया। इसके साथ ही संचारी वार्ड में चार डेंगू और दो मलेरिया के मरीजों को भर्ती कराया गया है।

    रिजोर क्षेत्र के गांव रामनगर निवासी 42 वर्षीय कैलाश चंद्र को बुधवार रात हार्टअटैक आने पर मेडिकल कालेज लाया गया। यहां डाक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद मृत घोषित कर दिया। भाई भंवर सिंह ने बताया कि रात 11 बजे अचानक तबियत खराब होने पर मेडिकल कालेज लेकर आए थे, यहां डाक्टरों ने मृत बताया। कहा कि सीने में तेज दर्द होने के साथ ही घबराहट हुई थी, डाक्टर हार्टअटैक होने की बात कह रहे हैं।

    इलाज के पहले ही तोड़ा दम

    वहीं, बागवाला क्षेत्र के गांव खेरिया निवासी 60 वर्षीय दयाराम बीपी-शुगर के मरीज थे, गुरुवार सुबह सात बजे सांस लेने में तकलीफ हुई तब स्वजन मेडिकल कालेज लेकर आए। लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। इनके दामाद प्रेमपाल सिंह ने बताया कि काफी समय से शुगर-बीपी की समस्या चल रही थी। सुबह अचानक सांस लेने में परेशानी होने पर इमरजेंसी लेकर आए। लेकिन जांच करने पर पता चला तक रास्ते में ही मौत हो चुकी है।

    डेंगी की हुई पुष्टि

    इसके साथ ही मेडिकल कालेज के संचारी वार्ड में डेंगू की पुष्टि होने पर मालादेवी पत्नी ग्रीश कुमार निवासी रामपुर निधौली कलां, 16 वर्षीय ध्रुव कुमार पुत्र सर्वेश कुमार निवासी चिलमापुर धुमरी, 16 वर्षीय रेशू पुत्र रामसनेही व 26 वर्षीय प्रियंका पत्नी संदीप कुमार निवासी नसीपुर मलावन को भर्ती कराया गया है।

    जबकि जांच में मलेरिया निकलने पर सोनी पुत्री वीरपाल निवासी कसैटी को वार्ड में भर्ती कराया। वहीं निजी लैब में मलेरिया की पुष्टि होने पर पोर्टल पर दो लोगों के नाम भेजे गए हैं। इनमें दुर्गा प्रसाद निवासी श्याम बिहार कालोनी और महेश बाबू निवासी सींयपुर शामिल हैं। दोनों निजी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।

    सीएमओ डा. राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि संचारी लोगों को लेकर लोगों को सजग रहना होगा। मौसम में बदलाव हो रहा है, ऐसे में बचाव बहुत जरूरी है और मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और आस-पास पानी नहीं भरने दें।