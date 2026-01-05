Language
    एटा हामिद अली हत्याकांड: मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार, भाभी शबनम भी साजिश में शामिल

    By Pravesh Dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 12:02 PM (IST)

    हामिद अली उर्फ पप्पू हत्याकांड में जीआरपी ने मुख्य आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। खालिद, हामिद के बड़े भाई का साला है। हत्या की साजिश में हामिद क ...और पढ़ें

    पुलिस गिरफ्त में हत्यारोपित।

    जागरण संवाददाता, एटा। हामिद अली उर्फ पप्पू के हत्यारोपित उनके बड़े भाई के साले खालिद को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या के षड़यंत्र में भाई की पत्नी शबनम भी शामिल थीं। हत्या की योजना खालिद और उसके दोस्त गजानंद उर्फ पिप्पल और हामिद की भाभी ने मिलकर बनाई थी। हामिद को गोलियां खालिद ने ही मारीं। पूछताछ के दौरान आरोपित ने पूरी वारदात कबूली है।

    एक गोली लगने के बाद हाथ मारकर हामिद ने गिरा दी थी पिस्टल

    आठ नवंबर 2025 को भाजपा सभासद कफील अहमद के प्रोपर्टी डीलर भाई हामिद अली उर्फ पप्पू की शाम 6.30 बजे रेलवे यार्ड में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के इस चर्चित मामले में हत्यारोपितों को लेकर अटकलबाजियों का दौर भी चलता रहा। अंतत: आठ दिसंबर को जीआरपी ने गजानंद उर्फ पिप्पल को गिरफ्तार कर लिया था। उसने खालिद निवासी सुंदरनगरी थाना नंदनगरी दिल्ली का नाम कबूला, तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रविवार सुबह 11 बजे एक सटीक सूचना पर एटा-कासगंज बाईपास से खालिद को गिरफ्तार कर लिया।

    दोनों गोलियां खालिद ने ही मारीं, अब एक आरोपित की गिरफ्तारी शेष


    पुलिस के मुताबिक थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई ताे उसने कबूला कि पप्पू ने उसकी भांजी की शादी दवाब बनाकर जयपुर में करवाई थी, इससे वह नाराज था। इसके अलावा जयपुर में वह रिश्तेदार की अंत्येष्टि में जुलाई 2025 में शामिल होने गया था। वहां हामिद भी मौजूद थे। दोनों के बीच भांजी की शादी को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान हामिद ने खालिद के थप्पड़ मार दिए थे, जिससे खालिद अपमानित महसूस कर रहा था। बस यही बात उसे घर कर गई।

    खालिद ने पुलिस के समक्ष यह भी कबूला है कि उसकी बहन शबनम को पूरे प्लान की जानकारी थी। योजना के तहत ही छह नवंबर को दिल्ली निवासी गजानंद उर्फ पिप्पल को खालिद ने सिकंदराराऊ बुला लिया था। इसके बाद वह आठ नवंबर को एटा आ गया और खालिद भी पहुंच गया। शाम के समय पप्पू की हत्या कर दी।

    खालिद ने यह भी कबूला, कि जब उसने पहली गोली मारी तो 10 सेकेंड तक खड़ा रहा


    पुलिस का कहना है कि खालिद ने यह भी कबूला है कि जब उसने पहली गोली मारी तो वह 10 सेकेंड तक खड़ा रहा और उसकी पिस्टल में हाथ मार दिया था। इस कारण पिस्टल अंधेरे में गिर गई और मैग्जीन भी निकल गई थी, तब तक हामिद गिर गए। दूसरी गोली पिस्टल ओर मैग्जीन खोजने के बाद मारी गई जो पेट में लगी। पहली गोली सीने पर लगी थी।

    थाना प्रभारी जीआरपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि हामिद के भाई कफील की पत्नी शबनम षड़यंत्र की धारा 120बी के तहत आरोपित है। उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन वह घर पर नहीं है। शीघ्र ही उसे भी खोज निकाला जाएगा। खालिद को जेल भेज दिया गया है। आरोपित का मेडिकल कराने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। खालिद ने 2018 में दिल्ली में एक युवक को गोली मारी थी, जबकि 2024 में एक व्यक्ति की हत्या की थी।

    भनक लगती, तब तक जेल भेज दिया आरोपित

    जीआरपी ने खालिद की गिरफ्तारी के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती। गिरफ्तारी की किसी को भनक नहीं लगी। गिरफ्तारी के बाद शीघ्र ही कागजी औपचारिकताएं पूरी कीं और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसे जेल भेज दिया। हालांकि बाद में कुछ लोग एकत्रित होकर थाने पहुंचे, थाना प्रभारी ने उन्हें गिरफ्तारी की जानकारी दी।