    यूपी में गर्माएगी राजनीतिक सियासत, आजम खां के बाद अखिलेश यादव के करीबी सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव जेल से रिहा

    By pravesh dixit Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:32 PM (IST)

    सपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव को सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद एटा जेल से रिहा कर दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके भाई और पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव भी अलीगढ़ जेल से जल्द रिहा हो सकते हैं। जुगेंद्र की रिहाई पर समर्थकों ने खुशी जताई और जेल के बाहर उनका स्वागत किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव जेल से रिहा

    जागरण संवाददाता, एटा। सपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके अग्रज अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को सभी मामलों में जमानत मिल गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को शुक्रवार शाम पांच बजे जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।

    उनके भाई पूर्व विधायक अलीगढ़ जेल में निरुद्ध हैं। शनिवार को वे रिहा हो सकते हैं। जुगेंद्र के रिहा होने पर समर्थकों ने भी खुशी जताई।

    पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को सभी मामलों में मिली जमानत

    नौ मार्च 2023 को गैंगस्टर मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें एटा जेल भेज दिया था। ढाई वर्ष बाद उनकी रिहाई हुई है। कई दिन से समर्थकों में यह चर्चा थी कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है और वे शीघ्र रिहा हो सकते हैं।

    उनके भाई एवं पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें एटा जेल से अलीगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। तब से वे वहीं निरुद्ध हैं। शनिवार को उनके जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर समर्थकों को जब पता चला कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जेल से रिहा हो रहे हैं तो वे कारागार पहुंचने लगे।

    पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव भी आज आ सकते हैं बाहर

    जेल से छूटने के बाद सपा नेता जिला पंचायत पहुंचे। उनकी पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। दोनों भाइयों के विरुद्ध उनके जेल जाने के बाद भी जमीन व अन्य मामलों से संबंधित कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। स्वजन मुकदमों की निरंतर पैरवी कर रहे थे। तब 30 माह बाद जमानत मिल पाई है। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात करने वालों का सिलसिला देर तक जारी रहा और वे समर्थकों से घिरे रहे।