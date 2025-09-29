'कुंडल लूट' की घटना से फैल गई सनसनी, महिला की फोन कॉल करने पर दौड़ी-दौड़ी पहुंची एटा पुलिस
एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में दवा लेकर लौट रही महिला से दो बदमाशों ने कुंडल छीन लिए। महिला की सूचना के बाद पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और बदमाशों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, एटा। कोतवाली नगर क्षेत्र में दवा लेकर लौट रही महिला से दो आराेपित झपट्टा मारकर कुंडल ले कर भाग गए। महिला ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। जिस पर पुलिस ने बदमाशों की इधर−उधर तलाश की। लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस बदमाशाें को पकड़ने के लिए आस−पास लगे सीसी कैमरे खंगाल रही है।
मेडिकल कॉलेज से दवा लेकर लौट रही थी
कोतवाली नगर क्षेत्र के पीपल अड्डा निवासी गीतेश शर्मा सोमवार को मेडिकल कॉलेज दवा लेने के लिए गई थीं। दवा लेने के बाद वह वापस घर लौट रही थीं। उसी समय जीटी रोड लक्ष्मीबाई इंटर कालेज समीप दो लोग उसके पास पहुंचे। जो महिला पर झपट्टा मारकर उसके कान के कुंडल लेकर फरार हो गए। इसे देख महिला ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, मगर उसे सफलता नहीं मिल सकी।
पुलिस ने की तलाश, नहीं लगा सुराग
बाद में महिला ने मामले की जानकारी कोतवाली नगर पुलिस को दी। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की इधर−उधर तलाश करने लगी, मगर उनका कोई सुराग नही लग सका। पुलिस आरोपिताें को पकड़ने के लिए सीसी टीवी कैमरे खंगाल रही है। वहीं कोतवाली नगर प्रभारी शंभूनाथ गौतम ने बताया कि मामले की जानकारी पर पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। बदमाशों का पता लगाया जा रहा है।
