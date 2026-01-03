एटा में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, इस छोटी सी बात पर मिली रूह कंपा देने वाली सजा

जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला भगीपुर में शनिवार को चोरी के आरोप में एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई की गई। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो गया। मामले का संज्ञान पुलिस ने लेते हुए पिटाई करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की है।

मुहल्ला भगीपुर के रहने वाले जमील अहमद ने इसी मुहल्ले के अर्जुन पर आरोप लगाया कि उसने उसका भगोना चोरी कर लिया है। शनिवार सुबह की यह घटना बताई गई। आरोप लगाया गया कि भगोना की चोरी अर्जुन करके ले गया है। जब उसकी तलाश की गई तो वह इधर-उधर छिपता रहा। इसके बाद जमील ने दोपहर दो बजे मुहल्ले में ही अर्जुन को पकड़ लिया और उसे बिजली के खंभे से बांध दिया, फिर पिटाई की।

यह देखकर घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान अर्जुन बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन जमीन ने उसे नहीं छोड़ा। इस दौरान भीड़ वीडियो तो बनाती रही, लेकिन युवक को छुड़ाने की जहमत नहीं उठाई। तब तक मामले की सूचना पुलिस के पास पहुंच गई तो शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को मुक्त कराया।

पिटाई करने के आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज पुलिस युवक को लेकर थाने आ गई और उसकी तरफ से पिटाई करने के आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि जमील और अर्जुन पूर्व में एक साथ काम करते थे। दाेनों एक-दूसरे से भलीभांति परिचित हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का कहना था कि उसने भगोना चोरी नहीं किया। मामले की जानकारी जब अर्जुन के परिवार वालों को हुई तो वे भी पहुंच गए और बाद में उसे अपने साथ ले गए।