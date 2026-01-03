एटा में युवक को खंभे से बांधकर पीटा, इस छोटी सी बात पर मिली रूह कंपा देने वाली सजा
एटा के भगीपुर मुहल्ले में चोरी के आरोप में एक युवक (अर्जुन) को खंभे से बांधकर पीटा गया। जमील अहमद ने उस पर भगोना चुराने का आरोप लगाया था। घटना का वीडि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला भगीपुर में शनिवार को चोरी के आरोप में एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई की गई। इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित हो गया। मामले का संज्ञान पुलिस ने लेते हुए पिटाई करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की है।
मुहल्ला भगीपुर के रहने वाले जमील अहमद ने इसी मुहल्ले के अर्जुन पर आरोप लगाया कि उसने उसका भगोना चोरी कर लिया है। शनिवार सुबह की यह घटना बताई गई। आरोप लगाया गया कि भगोना की चोरी अर्जुन करके ले गया है। जब उसकी तलाश की गई तो वह इधर-उधर छिपता रहा। इसके बाद जमील ने दोपहर दो बजे मुहल्ले में ही अर्जुन को पकड़ लिया और उसे बिजली के खंभे से बांध दिया, फिर पिटाई की।
यह देखकर घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान अर्जुन बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन जमीन ने उसे नहीं छोड़ा। इस दौरान भीड़ वीडियो तो बनाती रही, लेकिन युवक को छुड़ाने की जहमत नहीं उठाई। तब तक मामले की सूचना पुलिस के पास पहुंच गई तो शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक को मुक्त कराया।
पिटाई करने के आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
पुलिस युवक को लेकर थाने आ गई और उसकी तरफ से पिटाई करने के आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि जमील और अर्जुन पूर्व में एक साथ काम करते थे। दाेनों एक-दूसरे से भलीभांति परिचित हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का कहना था कि उसने भगोना चोरी नहीं किया। मामले की जानकारी जब अर्जुन के परिवार वालों को हुई तो वे भी पहुंच गए और बाद में उसे अपने साथ ले गए।
उधर पीड़ित ने पिटाई के आरोपित के विरुद्ध तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमील को जेल भेज दिया। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह ने बताया कि अर्जुन पर भगोना चोरी करने का आरोप लगाया था और खंभे से बांधकर उसकी पिटाई की गई। पिटाई करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।